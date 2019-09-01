Футбол
РБК«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте
Маттиа Де Шильо
Данило Луис
|15′
Данило Луис
|16′
Гонсало Игуаин
|19′
|40′
Фаузи Гулям
|44′
Джованни ди Лоренцо
|46′
Фаузи Гулям
Мариу Руй
|46′
Лоренцо Инсинье
Ирвинг Лосано
Блез Матюиди
|52′
Сами Хедира
Эмре Джан
|60′
Криштиану Роналду
|62′
|66′
Константинос Манолас
|68′
Ирвинг Лосано
|74′
Аллан
Элиф Элмаз
Гонсало Игуаин
Пауло Дибала
|76′
Алекс Сандро
|80′
|81′
Джованни ди Лоренцо
Дуглас Коста
|83′
|90′+1′
Элиф Элмаз
Калиду Кулибали
|90′+2′
|45%
|Владение мячом
|55%
|–
|Процент точных передач
|–
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|7
|Удары в створ ворот
|7
|4
|Сейвы вратарём
|4
|–
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|5
|10
|Отборы
|8
|13
|Фолы
|13
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
1
Шченсны
13
Данило
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
23
Джан
5
Пьянич
14
Матюиди
11
Коста
10
Дибала
7
Роналду
1
Мерет
22
ди Лоренцо
44
Манолас
26
Кулибали
6
Мариу Руй
7
Кальехон
12
Элмаз
8
Руис
20
Зелиньски
11
Лосано
14
Мертенс
Наполи
Расстановка 4‑5‑1
Действующий чемпион по ходу матча владел большим преимуществом и к середине второго тайма вел со счетом 3:0. В первом тайме отличились Данило и Гонсало Игуаин, а третий мяч забил Криштиану Роналду. Однако «Наполи» за 15 минут сумел отыграться: Манолас, Лосано и Ди Лоренцо сделали счет равным.
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Ювентус - Наполи 31 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата Италии по футболу Серия А
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