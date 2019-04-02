Футбол

«Ювентус» победил «Кальяри» в 30-м туре чемпионата ИталииРИА Новости 17:50

Кальяри — Ювентус
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сардиния Арена»
20′
Мойсе Кин
22′
Леонардо Бонуччи
Жуан Педро
34′
Харис Ликояннис
39′
61′
Мартин Касерес
Родриго Бентанкур
Артур Ионица
Вальтер Бирса
68′
Жуан Педро
Альберто Черри
76′
Паоло Панкрацио Фараго
Симоне Падоин
76′
Дарио Срна
82′
85′
Мойсе Кин
90′+3′
Федерико Бернардески
Футболисты туринского "Ювентуса" обыграли "Кальяри" в выездном матче 30-го тура чемпионата Италии. Игра, прошедшая во вторник в Кальяри, закончилась со счетом 2:0 в пользу действующего чемпиона страны. Мячи забили Леонардо Бонуччи (22-я минута) и Мойз Кин (85).
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