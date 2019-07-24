Футбол

«Ювентус» обыграл в серии пенальти «Интер»Газета.Ru 09:46

Туринский "Ювентус" в серии пенальти переиграл миланский "Интер" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча, прошедшая в китайском Нанкине, завершилась со счетом 2:1.
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«Ювентус» по пенальти обыграл «Интер», де Лигт забил в свои ворота

Матч ТВ09:52

«Ювентус» одолел «Интер» в серии пенальти. Роналду забил гол, де Лигт — автогол

Чемпионат09:45

Де Лигт отличился автоголом, дебютировав в основном составе «Ювентуса». ВИДЕО

Sport.ru09:29

Новичок «Ювентуса» де Лигт забил автогол в матче с «Интером»

Sports.ru08:19

«Ювентус» в серии пенальти обыграл «Интер»

Евро-футбол.ру09:52

«Ювентус» победил «Интер». Де Лигт забил автогол, Буффон взял 3 пенальти

Спорт-Экспресс09:44

Стали известны стартовые составы на матч «Ювентус» — «Интер»

Sportbox.RU06:54
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В настоящее время отношения в военной сфере между Пекином и Москвой находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.
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«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»

Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.
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Политика

Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
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За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
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Россияне начали экономить на стиральном порошке

Россияне стали экономить на стиральных порошках.
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Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

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Фигуранты списка интернет-ресурса «Пила» обратились в Следственный комитет и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти после убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.
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Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем

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Экономика

Нацпроект затронет более 300 предприятий Свердловской области

Более 300 предприятий Свердловской области, по предварительным данным, примут участие в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости", сообщил журналистам генеральный директор АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Николай Соломон.
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Предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил в интервью The Bell, что отказался от участия в проекте.
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Авто

BMW начала тесты 2-Series Gran Coupe

Компания BMW показала новое 4-дверное купе 2-Series Gran Coupe — автомобиль, проходящий предсерийные испытания, представлен в камуфляже.
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Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
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В работе Facebook и Instagram произошёл глобальный сбой

Интернет-пользователи по всему миру 24 июля сообщают о сбоях в работе социальной сети Facebook и принадлежащего ей сервиса Instagram.
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Российский боксер Артем Игнатьев скончался в возрасте 36 лет

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Будущие электронные паспорта жителей Российской Федерации в обязательном порядке получат чипы нового поколения.
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Закон о выплате детских пособий приняли в Госдуме

В Госдуме принят закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, сообщает РИА "Новости".
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