Футбол

«Ювентус» передумал продавать Бенатиа в январе
Soccer.ru
08:24

Итальянская пресса сообщает, что "Ювентус" передумал продавать защитника Мехди Бенатиа в январе. «Милан», «Арсенал» и «Шальке» обратились к туринскому клубу с предложением приобрести футболиста, однако "бьянконери" отказали.
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