Футбол
«Ювентус» отверг предложение «Тоттенхэма» по трансферу ДибалыЕвро-футбол.ру вчера в 06:19
Туринский "Ювентус" не отпустил аргентинского форварда Пауло Дибалу в лондонский "Тоттенхэм", рапортует La Stampa. "Старую синьору" не устроило предложение "шпор".
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В Италии сообщили, что «Ювентус» отверг первое предложение «Тоттенхэма» по Дибале
Sport24.ru26 июля в 07:57
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