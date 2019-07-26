Футбол

«Ювентус» отверг предложение «Тоттенхэма» по трансферу ДибалыЕвро-футбол.ру вчера в 06:19

Туринский "Ювентус" не отпустил аргентинского форварда Пауло Дибалу в лондонский "Тоттенхэм", рапортует La Stampa. "Старую синьору" не устроило предложение "шпор".
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