Футбол
«Тоттенхэм» предлагал за Дибалу 50 млн евро. «Ювентус» отказалсяSports.ru 26 июля в 10:24
«Тоттенхэм» уже делал «Ювентусу» предложение о трансфере нападающего Пауло Дибалы. Лондонцы предложили за 25-летнего аргентинца 50 млн евро, но итальянский клуб отказался. Ранее появилась информация о том, что туринцы хотят за игрока более 80 млн фунтов.
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В Италии сообщили, что «Ювентус» отверг первое предложение «Тоттенхэма» по Дибале
Sport24.ru26 июля в 07:57
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
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