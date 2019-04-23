«Ювентус» отказался от защитника «Реала» МарселоГазета.Ru 14:36

Туринский "Ювентус" отказался от покупки 30-летнего бразильского защитника мадридского "Реала" Марсело, сообщает "Советский спорт". Футболист мадридского клуба считался одной из главных целей туринцев.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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