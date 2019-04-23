Футбол
«Ювентус» отказался от защитника «Реала» МарселоГазета.Ru 14:36
Туринский "Ювентус" отказался от покупки 30-летнего бразильского защитника мадридского "Реала" Марсело, сообщает "Советский спорт". Футболист мадридского клуба считался одной из главных целей туринцев.
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«Ювентус» передумал покупать Марсело. У них нашелся вариант дешевле и доступнее
Спорт день за днем09:53
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Анжелика Варум высказалась в пользу естественной красоты, которую зачастую прячут фотографы глянцевых журналов.
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Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
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Московский театр на Юго-Западе впервые привез в Абхазию один из лучших своих спектаклей - "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова.
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Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
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В Уфе в школьном и детском питании задействованы три оператора.
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Лидер украинской социалистической партии Илья Кива подал иск в суд о признании незаконной приватизации кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве действующим президентом Украины Петром Порошенко.
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