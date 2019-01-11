Футбол
«Ювентус» отказался менять Игуаина на Морату
«Ювентус» отказался менять Игуаина на МоратуБомбардир.рувчера в 23:24
Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «Ювентусу» своего форварда Альваро Морату. Взамен англичане хотят получить нападающего Гонсало Игуаина. Туринцы ответили отказом – включать в сделку по аргентинцу испанца они отказались.
Бомбардир.рувчера в 23:24
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 02:52, Ашберн
Происшествия
Почти 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Иркутской области
Обновлено вчера в 23:09
Космос
SpaceX готовит масштабные сокращения
SpaceX планирует вложить привлекаемые средства в развитие сервиса спутникового интернета - Starlink, который предполагает эксплуатацию для этих целей на начальном этапе более 4 тыс. спутников на низкой околоземной орбите, однако в SpaceX ожидают, что со временем число спутников превысит 11 тыс. Согласно оценкам отраслевых экспертов, компании потребуется привлечь для этого более $10 млрд капитала.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Экипаж Каргинова дисквалифицирован с ралли-рейда «Дакар»
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова дисквалифицирован с ралли-рейда "Дакар" за то, что не остановился на трассе после того, как сбил одного из зрителей.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
«Шатдаун» в США стал рекордным по продолжительности
Нынешняя остановка работы части федеральных учреждений в США стала рекордной в истории страны, и пока неясно, когда она закончится, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетные атаки Израиля
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
Пожар в жилом доме в Якутске ликвидирован
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Якутске, в результате которого погиб один человек.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Россиянина вернули в Петербург после 9 лет бродяжничества в Эквадоре
Россиянин Максим Бахарев девять лет жил на улицах эквадорской столицы Кито, после чего вернулся в Санкт-Петербург к родителям, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:52
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next
Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено вчера в 11:09
Энергетика
Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции
Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено вчера в 15:52
Спорт
Фуркад назвал позором победу Логинова на Кубке мира
Обновлено вчера в 12:06
Кино
Серебренников получил премию «Белый слон» как лучший режиссёр
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС
На федеральной трассе "Кавказ" убиты трое боевиков, открывших огонь по сотрудникам ДПС из ВАЗ 2107.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Дочь Трампа стала кандидатом на пост главы Всемирного банка
Обновлено вчера в 21:12
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено 10 января в 17:20
Спорт
Часть пятого этапа ралли «Дакар» отменена из-за тумана
Обновлено вчера в 23:22
Космос
Появилось видео посадки китайского зонда на обратную сторону Луны
Аппарат "Чанъэ-4" запустили 8 декабря с космодрома Сичан в Китае. 3 января он совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны.
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия
Грузовик протаранил 10 автомобилей на МКАД
Обновлено в 02:48
Политика
Продлен срок следствия по делу арестованных украинских моряков
До 25 мая продлен срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении арестованных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 02:01
Политика
«Желтые жилеты» в 9 раз выйдут протестовать во Франции
Правда, не исключено, что главное действо этой субботы коснется города Бурж (департамент Шер), что в самом центре Франции.
Обновлено вчера в 23:25
Технологии
Amazon использовал украинцев вместо искусственного интеллекта
Украинские инженеры вручную отсматривали видеозаписи с камер наблюдения «умного дома» Amazon из-за недостатков программного обеспечения.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Трамп объявил о «первом за полвека» снижении цен на лекарства в США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в 2018 году цены на лекарства в США снизились впервые почти за полвека.
Обновлено в 00:55
Политика
Парламент Македонии одобрил переименование страны в Северную Македонию
Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики.
Обновлено вчера в 13:10
Экономика
Компания Ротенберга получит 46 млн рублей на пиар борьбы с коррупцией
Компания «Гранат», совладельцем которой является Аркадий Ротенберг, получит 46 млн рублей от Общественной палаты на популяризацию борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 13:03
Экономика
Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году
Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.
Обновлено вчера в 14:04
Космос
Россия потеряла связь с орбитальным телескопом «Радиоастрон»
Обновлено в 02:38
Футбол
«Монако» объявил о трансфере Сеска Фабрегаса из «Челси»
По информации L’Équipe, сумма трансфера Фабрегаса в «Монако» составила €10 млн.
Обновлено вчера в 14:14
Гаджеты
WSJ: Apple представит три модели iPhone осенью 2019 года
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия
Похищенный в Москве оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова
Посетитель ресторана на проспекте Мира в Москве, похищенный 10 января, является фигурантом уголовного дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 08:51
Армия и оружие
США планируют отправить военные корабли в Арктику
Соединенные Штаты летом намерены отправить в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах.
Обновлено вчера в 09:25