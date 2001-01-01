По данным источника, туринский клуб, который уже договорился с Рэмси по условиям личного контракта, хотел заполучить хавбека уже в зимнее трансферное окно. «Арсенал» был согласен отпустить хавбека в январе только в обмен на Бенатиа, но получил отказ.

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