Футбол

«Ювентус» отдал защитника Пеллегрини в аренду в «Кальяри»Sport24.ru 13:40

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Пеллегрини перебрался в «Ювентус» из «Ромы» 1 июля 2019 года в обмен на Леонардо Спинаццолу. Контракт Луки с туринским клубом рассчитан на 4 сезона. Пеллегрини уже выступал за «Кальяри», где провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды.
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«Ювентус» отдал защитника Пеллегрини в аренду в «Кальяри»

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