Футбол
«Ювентус» отдал защитника Пеллегрини в аренду в «Кальяри»Sport24.ru 13:40
Пеллегрини перебрался в «Ювентус» из «Ромы» 1 июля 2019 года в обмен на Леонардо Спинаццолу. Контракт Луки с туринским клубом рассчитан на 4 сезона. Пеллегрини уже выступал за «Кальяри», где провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды.
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Футбол
Тиль намерен повторить успехи Хиддинка в России
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура РПЛ.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Прокуратура закрыла дело против купившей за границей лекарство матери
Транспортный прокурор после проведенной по поручению Генпрокуратуры проверки отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, купившей через интернет из-за рубежа лекарство для ребенка-инвалида, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.
Обновлено в 11:17
Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Технологии
Деградация производительности сети Tor может стоить всего несколько тысяч долларов в месяц
Атаки по сторонним каналам Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Эксперты из Джорджтаунского университета и Исследовательской лаборатории ВМФ США представили на конференции USENIX интересный доклад (PDF), посвященный деградации производительности сети Tor.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»
В Минфине в ответ на запрос РБК прокомментировали сообщения о найденных на свалке под Наро-Фоминском документах ведомства.
Обновлено в 07:29
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Футбол
Футболист «Барселоны» Дембеле пропустит пять недель из-за травмы
Футболист "Барселоны" Усман Дембеле выбыл из строя на срок до пяти недель из-за мышечной травмы, сообщается на сайте испанского клуба.
Обновлено в 16:04
Кино
Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс
Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Футбол
«МЮ» упустил победу в матче чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном»
"Манчестер Юнайтед" в гостях сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 17:07
Кино
В Калининграде объявили победителей кинофестиваля «Короче»
VII российский фестиваль «Короче» прошел с 16 по 18 августа в Калининграде, в конкурсе было представлено 37 фильмов.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Олег Буров избран новым мэром Риги
Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Появилось видео со свадьбы Купина и Донцовой из «Дома-2»
В интернете появились первые кадры со свадьбы участников телешоу "Дом-2" Алексея Купина и Майи Донцовой.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар вопреки требованиям США
15 августа власти Гибралтара освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».
Обновлено вчера в 18:31
Армия и оружие
США испытали запрещённую ДРСМД ракету
В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Обновлено в 17:10
Политика
Украину готовят к размену – эксперт
Бывший президент Пётр Порошенко довёл состояние Украины на международной арене до ручки. Об Украине говорили без Украины.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц
Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.
Обновлено в 12:26
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Космос
Таиланд готовится к растущей угрозе из космоса
Чтобы подготовиться к растущей угрозе из космоса в будущем, Королевские вооруженные силы Таиланда (RTAF) открыли центр космических операций с целью предотвращения угроз и повышения национальной безопасности в космическом пространстве, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 11:27
Общество
Уволен руководитель Тюменского пансионата ветеранов войны и труда
После информации о погребении 91-летней труженицы тыла в пакете для трупов в учреждении проходят проверки Руководителю Тюменского пансионата ветеранов войны и труда департамент социального развития региона объявил выговор за ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей.
Обновлено в 03:55
Экономика
Россия вышла на первое место по объему импорта грузинской продукции
С начала 2019 года из Грузии в страны СНГ экспортировано товаров на $1,1 млрд, что на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет 52,6% от общего объема экспорта страны.
Обновлено в 09:20
Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» не ставит перед собой цель удержать братьев Миранчуков
Московский футбольный клуб "Локомотив" не ставит перед собой цель удержать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков в команде.
Обновлено в 10:54
Единоборства
ММА. Нурмагомедов по контракту обязан провести еще два боя в UFC
Как сообщает Sport24 со ссылкой на собственные источники, в контракте Нурмагомедова прописана обязанность провести еще два боя.
Обновлено в 15:58
Космос
День в истории: Белка и Стрелка отправились на земную орбиту
19 августа 1960 года в 11:44 по московскому времени советские собаки-космонавты Белка и Стрелка на корабле «Спутник-5» были запущены на земную орбиту.
Обновлено в 06:55
Гаджеты
Xiaomi 29 августа представит смартфон Redmi Note 8 и смарт-ТВ Redmi TV
Китайская компания Xiaomi 29 августа представит смартфон Redmi Note 8 и первый смарт-ТВ под маркой Redmi.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Пропавшую пятилетнюю девочку ищут в Нижегородской области
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Путин обсудил с Макроном возможность встречи в нормандском формате
Президенты России и Франции обсудили возможность проведения встречи на высоком уровне в нормандском формате.
Обновлено в 11:45