Футбол
«Ювентус» отдал защитника Пеллегрини в аренду в «Кальяри»Sport24.ru вчера в 13:40
Пеллегрини перебрался в «Ювентус» из «Ромы» 1 июля 2019 года в обмен на Леонардо Спинаццолу. Контракт Луки с туринским клубом рассчитан на 4 сезона. Пеллегрини уже выступал за «Кальяри», где провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды.
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Наука
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Обновлено 18 августа в 18:35
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
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Транспорт
«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в «Гагарин»
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Власти Архангельской области закупают фильтрующие противогазы
Власти Архангельской области объявили тендер на закупку 1,2 тысячи фильтрующих гражданских противогазов.
Обновлено в 05:09
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Пользователей Сети рассмешило фото удивленной кошки
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Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе
Анкара предприняла в понедельник попытку остановить успешную операцию сирийской армии по восстановлению контроля над южными районами провинции Идлиб.
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Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
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Обновлено вчера в 12:15
Политика
В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
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Половина спутников ГЛОНАСС лишились гарантии
Более половины спутников, входящих в орбитальную группировку системы ГЛОНАСС, работает за пределами установленного производителем гарантийного срока.
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Футбол
ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Серджи Гомеса
27-летним футболистом заинтересовался ЦСКА. Сообщается, что армейцы намерены арендовать игрока с правом выкупа.
Обновлено в 04:29
Экономика
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Для такси и аренды лимузинов интерчейндж устанавливается на уровне 1%. Магазины взрослой и детской одежды, игрушек, мебели, товаров для дома и садоводства будут платить межбанковскую комиссию от 0,8 до 1% в зависимости от уровня.
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Макрон заявил о европейском будущем России после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Брегансоне выразил уверенность в европейском будущем России.
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Экономика
«Лукойл» завершил программу buy back
"Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Под огнем «противника»: военные возвели мост на Кубани во время учений
В Краснодарском крае военнослужащие мостового железнодорожного батальона Южного военного округа (ЮВО) восстановили рамно-эстакадный мост через реку Лаба, поврежденный при массированном авиационном ударе условного противника.
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Транспорт
Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер
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Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил в Instagram клип, в котором он исполнил песню собственного сочинения о казахской земле.
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В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
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Ольга Бузова снялась в новом клипе в стиле ретро
Певица Ольга Бузова обнародовала свой новый клип в стиле ретро на песню "Лайкер".
Обновлено в 03:10
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
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Появился рейтинг самых шумных и тихих городов в России
Согласно составленному рейтингу, самым тихим российским городом стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла.
Обновлено вчера в 03:16