Футбол
«Ювентус» отдал Луку Пеллегрини в аренду в «Кальяри»Sports.ru 13:40
Защитник «Ювентуса» Лука Пеллегрини еще один сезон проведет в «Кальяри». Клубы договорились об аренде 20-летнего игрока до июня 2020 года.
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Политика
Суд признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией
«16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией», — говорится в сообщении и уточняется, что отныне ее деятельность запрещена на территории РФ.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Мефедова и Долженкова освободили из украинского СИЗО
Обновлено в 09:49
Политика
Путин прилетел во Францию к Макрону
Во французский Марсель прибыл самолет президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:49
Футбол
Ефремов получил травму в матче со «Спартаком»
Обновлено в 13:42
Происшествия
В петербургской больнице умерла выпавшая из автобуса пассажирка
В понедельник, 19 августа, стало известно, что в Петербурге скончалась пассажирка автобуса, выпавшая из него на ходу на Московском шоссе.
Обновлено в 10:52
Политика
Трамп обвинил Google в манипуляции выборами в пользу Клинтон
Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в том, что она манипулировала выборами 2016 года, прибавив миллионы голосов его сопернице Хиллари Клинтон.
Обновлено в 12:59
Политика
США на год продлили запрет на поездки граждан страны в КНДР
Власти США приняли решение еще на год продлить запрет на поездки своих граждан в КНДР, он будет действовать до 31 августа 2020 года.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Зеленский просит Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать Голодомор 1932-33 годов актом "геноцида украинского народа", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:05
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Экономика
Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход
Уточняется, что это связано с тем, что за это время средний размер ипотечного кредита вырос на 4,5 процента, а средняя ставка увеличилась на 0,4 процентного пункта.
Обновлено в 12:49
Баскетбол
Экс-тренеру сборной России Блатту диагностировали рассеянный склероз
Бывший тренер сборной России и нынешний наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт признался, что ему диагностировали серьезное заболевание — первично-прогрессирующий рассеянный склероз.
Обновлено в 08:32
Гаджеты
Смартфон Honor 9X Flame Red оценен в 200 долларов
Honor 9X Flame Red с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценен в 199 долларов, вариант с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в 227 долларов, а за топовую версию на 6/128 ГБ памяти попросят 267 долларов.
Обновлено в 07:52
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
Обновлено в 07:31
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Игры
Первое дополнение для «Метро: Исход» получило дату выхода
Студия 4A Games представила трейлер первого сюжетного дополнения «Два полковника» для постапокалиптического шутера «Метро: Исход».
Обновлено в 12:19
Политика
Апелляция экологов против «Северного потока — 2» отклонена в Финляндии
Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации против строительства газопровода "Северный поток — 2", передает Yle.
Обновлено в 13:34
Гаджеты
29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV
Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено в 11:36
Космос
Как инопланетяне видят Землю в телескопы
Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено в 05:35
Наука
В коже мышей обнаружили новый орган восприятия боли
Обновлено вчера в 08:54
Футбол
Бибрас Натхо продолжит карьеру в «Партизане»
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Беременная модель Эшли Грэм показала обнаженное фото
Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм на своей странице в Instagram продемонстрировала фанатам фрагмент своего обнаженного тела.
Обновлено в 08:58
Здоровье
В России увеличилось количество больных гастритом
За последние пять лет в России на 7% выросло количество людей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).
Обновлено в 04:06
Происшествия
Самую разыскиваемую в Финляндии россиянку задержали в Польше
Гражданка РФ Светлана Хютти, состоящая в списке самых разыскиваемых преступников, задержана в Польше.
Обновлено в 11:31
Кино
«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае
Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено в 11:10
Футбол
Стоунз выбыл на срок до 10 дней
Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз из-за травмы бедра выбыл из строя на срок от 7 до 10 дней.
Обновлено в 11:54