Защитник «Ювентуса» Лука Пеллегрини еще один сезон проведет в «Кальяри». Клубы договорились об аренде 20-летнего игрока до июня 2020 года.

«Ювентус» отдал Луку Пеллегрини в аренду в «Кальяри»

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