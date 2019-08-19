Футбол

«Ювентус» отдал Луку Пеллегрини в аренду в «Кальяри»Sports.ru 13:40

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Защитник «Ювентуса» Лука Пеллегрини еще один сезон проведет в «Кальяри». Клубы договорились об аренде 20-летнего игрока до июня 2020 года.
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