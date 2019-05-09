Футбол
«Ювентус» опроверг слухи о расставании с АллегриSoccer.ru 06:23
"Ювентус" опроверг слухи о скором расставании с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Об этом сообщают источники из клуба.
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Шоу-бизнес
Таисия Повалий представила фото в чувственном образе
Обновлено в 00:47
Происшествия
На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус
На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
Обновлено в 06:17
Культура
В этом году Булату Окуджаве исполнилось бы 95 лет
Обновлено 07 мая в 09:48
Экономика
ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил, что более 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных в оборот, были изготовлены с ошибкой в слове "ответственность" (responsibility) в микротексте на лицевой стороне банкноты.
Обновлено в 04:35
Авто
Haval установил новый рекорд по продажам в РФ
Обновлено вчера в 08:32
Футбол
Геркус рассказал, почему ЦСКА потеряет больше «Локомотива» в случае невыхода в ЛЧ
«Локомотив» в прошлом сезоне был третьим снизу и получил €3,3 млн, а ЦСКА, кажется, 22-м (€11 млн).
Обновлено в 06:50
Хоккей
«Ак Барс» претендует на Шипачева и Кагарлицкого
Кагарлицкий является неограниченно свободным агентом, тогда как Шипачев до сих пор не подписал новое соглашение с новым юридическим лицом московского "Динамо", поскольку клуб хочет урезать ему зарплату (его контракт заключен со старым юридическим лицом).
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк»
В городе-герое Киеве сотрудники полиции задержали организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто» Елену Бережную за футболку в цветах георгиевской ленты.
Обновлено в 05:45
Футбол
«Динамо» разгромило «Ростов» в матче молодежного первенства России
Московское "Динамо" обыграло "Ростов" в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 07:14
Общество
Синоптики объяснили отмену воздушной части парада в Москве
Обновлено в 06:39
Происшествия
14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны
Неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Обновлено в 05:14
Политика
Порошенко: Окончание Второй Мировой войны не сделало Украину свободной
Захарова посмеялась над спутавшим День окончания Второй Мировой войны МИД Украины "Почти семь миллионов солдат в семи, как минимум, армиях – такой масштаб украинской борьбы против нацизма", — отметил президент.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве
Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.
Обновлено в 04:24
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы в Москве
Обновлено в 07:47
Кино
Растолстевший Тор из «Мстителей» превратился в популярный мем
Обновлено в 05:38
Политика
В Москве началось шествие «Бессмертного полка»
Шествие "Бессмертного полка" началось по Тверской улице от пересечения с Бульварным кольцом у метро Пушкинская в сторону Кремля, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:05
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Политика
В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Кокорина и Мамаева признали виновными и отправили в колонию
Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам, Павла Мамаева – к году и 5 месяцам.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Белоусов: повышение США пошлин на товары из КНР негативно отразится на экономике России
Решение США повысить пошлины на ряд товаров из Китая негативно отразится на экономике России, так как может спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков.
Обновлено в 05:33
Кино
Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов
Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына Меган Маркл с шимпанзе
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая. Спустя два дня они впервые показали миру своего новорожденного сына.
Обновлено в 07:03
Энергетика
Поставки венесуэльской нефти в США вновь опустились до нуля
Год назад (за неделю по 4 мая 2018 года) поставки венесуэльской нефти в США составляли 394 тысячи баррелей в день.
Обновлено вчера в 13:54
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе и сильном ветре
Обновлено вчера в 05:08
Общество
В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту
Самую большую в России георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м развернули в четверг в Севастополе в честь Дня Победы и 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 05:37
Общество
Казанских чиновников обязали питаться в школьных столовых на 69 рублей
В марте заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать Школпитнадзор — орган, контролирующий качество еды в школьных столовых, напоминает «Национальная служба новостей».
Обновлено вчера в 12:28
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56