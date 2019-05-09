«Ювентус» опроверг слухи о расставании с АллегриSoccer.ru 06:23

"Ювентус" опроверг слухи о скором расставании с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Об этом сообщают источники из клуба.

«Ювентус» опроверг слухи о расставании с Аллегри

Происшествия На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.

Экономика ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил, что более 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных в оборот, были изготовлены с ошибкой в слове "ответственность" (responsibility) в микротексте на лицевой стороне банкноты.

Хоккей «Ак Барс» претендует на Шипачева и Кагарлицкого Кагарлицкий является неограниченно свободным агентом, тогда как Шипачев до сих пор не подписал новое соглашение с новым юридическим лицом московского "Динамо", поскольку клуб хочет урезать ему зарплату (его контракт заключен со старым юридическим лицом).

Происшествия В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк» В городе-герое Киеве сотрудники полиции задержали организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто» Елену Бережную за футболку в цветах георгиевской ленты.

Происшествия На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны Неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

Политика Порошенко: Окончание Второй Мировой войны не сделало Украину свободной Захарова посмеялась над спутавшим День окончания Второй Мировой войны МИД Украины "Почти семь миллионов солдат в семи, как минимум, армиях – такой масштаб украинской борьбы против нацизма", — отметил президент.

Политика Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.

Политика В Москве началось шествие «Бессмертного полка» Шествие "Бессмертного полка" началось по Тверской улице от пересечения с Бульварным кольцом у метро Пушкинская в сторону Кремля, сообщает корреспондент РИА Новости.

Политика Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".

Политика В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.

Происшествия Кокорина и Мамаева признали виновными и отправили в колонию Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам, Павла Мамаева – к году и 5 месяцам.

Политика Белоусов: повышение США пошлин на товары из КНР негативно отразится на экономике России Решение США повысить пошлины на ряд товаров из Китая негативно отразится на экономике России, так как может спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков.

Кино Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.

Общество Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына Меган Маркл с шимпанзе Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая. Спустя два дня они впервые показали миру своего новорожденного сына.

Энергетика Поставки венесуэльской нефти в США вновь опустились до нуля Год назад (за неделю по 4 мая 2018 года) поставки венесуэльской нефти в США составляли 394 тысячи баррелей в день.

Общество В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту Самую большую в России георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м развернули в четверг в Севастополе в честь Дня Победы и 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент ТАСС.

Общество Казанских чиновников обязали питаться в школьных столовых на 69 рублей В марте заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать Школпитнадзор — орган, контролирующий качество еды в школьных столовых, напоминает «Национальная служба новостей».