Футбол

«Ювентус» опроверг информацию о переговорах с ГвардиолойБомбардир.ру вчера в 12:21

Сообщалось, что испанец отказал «бьянконери» три раза. По информации Палмери, команду возглавит Маурицио Сарри, работающий с «Челси». Ранее «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри, который тренировал команду на протяжении 5 лет.
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Спортивный директор «Ювентуса»: у нас не было контактов с Гвардиолой

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Спортивный директор «Ювентуса»: У нас даже мыслей не было приглашать Гвардиолу

Советский спортвчера в 14:48

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Фабио Паратичи: «У „Ювентуса“ не было никаких контактов с Гвардиолой»

Sports.ruвчера в 11:57
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Политика

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В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
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Обновлено в 01:53
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Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

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Авто

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ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума

Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
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Народные приметы: День Сидора Огуречника предсказывает прохладное лето

27 мая в народном календаре получило название День Сидора Огуречника.
Обновлено в 01:00
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
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Leroy Merlin запускает новую сеть в России

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
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Обновлено вчера в 22:44
Транспорт

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Несколько пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам в понедельник утром.
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Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.
Обновлено вчера в 23:58
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Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено вчера в 13:15
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«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники

Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.
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Максакова принесла свои извинения бывшему мужу Владимиру Тютрину за то, что ранее считала его причастным к убийству Вороненкова.
Обновлено вчера в 21:51
Политика

Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 14:09
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НАФИ: треть предпринимателей довольны финансовым состоянием своего бизнеса

Почти треть российских предпринимателей (31%) оценивают финансовое положение своего бизнеса как «хорошее» или «очень хорошее».
Обновлено вчера в 04:43
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Начальник технополиса «Эра» перешел в администрацию президента

Начальник военного технополиса «Эра» Федор Дедус уволился из Вооруженных сил, об этом сообщает РБК.
Обновлено в 03:15
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
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В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
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Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
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В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ

В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
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Всего в 28 странах ЕС 23-26 мая избирался 751 европейский депутат.
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Вручены награды Каннского кинофестиваля

«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
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