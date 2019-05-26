Футбол
«Ювентус» опроверг информацию о переговорах с ГвардиолойБомбардир.ру вчера в 12:21
Сообщалось, что испанец отказал «бьянконери» три раза. По информации Палмери, команду возглавит Маурицио Сарри, работающий с «Челси». Ранее «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри, который тренировал команду на протяжении 5 лет.
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Спортивный директор «Ювентуса»: У нас даже мыслей не было приглашать Гвардиолу
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