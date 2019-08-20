Футбол

«Ювентус» одолел «Парму» в стартовом матче нового сезона Серии АBookmaker-ratings.ru 14:14

Парма — Ювентус
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Эннио Тардини»
21′
Джорджо Кьеллини
Деян Кулусевски
27′
Эрнани
45′
53′
Сами Хедира
Деян Кулусевски
Лука Силигарди
57′
63′
Сами Хедира
Адриен Рабьо
71′
Дуглас Коста
Хуан Гильермо Куадрадо
Гастон Бругман
Альберто Грасси
77′
83′
Гонсало Игуаин
Федерико Бернардески
Антонио Барилла
Янн Карамо
85′
88′
Федерико Бернардески
90′+2′
Миралем Пьянич
Очередной розыгрыш Серии А открылся матчем между «Пармой» и действующим чемпионом Италии. «Ювентус» отпраздновал минимальную победу.
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