Сегодня стартовал чемпионат Италии сезона-2019/2020. «Ювентус» на выезде справился с «Пармой», забив единственный мяч еще в первом тайме.

«Ювентус» одолел «Парму» в стартовом матче нового сезона Серии А

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