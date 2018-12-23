Футбол
«Ювентус» одержал восьмую победу кряду в серии А, обыграв «Рому»
«Ювентус» одержал восьмую победу кряду в серии А, обыграв «Рому»Советский спортвчера в 16:28
Марио Манджукич
|35′
|40′
Стивен Нзонзи
|46′
Алессандро Флоренци
Джастин Клюйверт
Миралем Пьянич
Эмре Джан
|71′
|71′
Дженгиз Ундер
Диего Перотти
|79′
Стивен Нзонзи
Эдин Джеко
Пауло Дибала
Дуглас Коста
|80′
|81′
Патрик Шик
|90′+5′
Николо Дзаньоло
|54%
|Владение мячом
|46%
|82%
|Процент точных передач
|82%
|9
|Удары в сторону ворот
|1
|6
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|1
|13
|Угловые
|2
|13
|Отборы
|16
|9
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шченсны
2
Де Шильо
19
Бонуччи
3
Кьеллини
12
Сандро
30
Бентанкур
23
Джан
11
Коста
14
Матюиди
17
Манджукич
7
Роналду
1
Ольсен
18
Сантон
44
Манолас
20
Фасио
11
Коларов
4
Кристанте
9
Джеко
22
Дзаньоло
34
Клюйверт
8
Перотти
14
Шик
Рома
Расстановка 4‑4‑2
Ювентус, не знающий поражений в серии А, одержал восьмую победу кряду и с 49 очками лидирует в турнирной таблице, а Рома расположилась на десятой строчке, имея в активе 24 очка. В следующем туре Старая синьора 26 декабря на выезде сыграет с Аталантой, а римляне в тот же день примут Сассуоло.
Советский спортвчера в 16:28
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ювентус» установил рекорд чемпионата Италии, победив в 16-м матче из 17-ти
Спорт-Экспрессвчера в 21:34
«Ювентус» выиграл 16 матчей из 17 на старте сезона в Италии. Это рекорд серии А
Sports.ruвчера в 16:31
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 04:13, Ашберн
Футбол
Вадим Васильев: «„Монако“ не заслужил такой ситуации»
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев остался разочарован поражением команды в матче 19-го тура французской лиги 1 от «Генгама» (0:2). — Кризис серьезный.
Обновлено в 03:14
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» в первом матче Сульшера
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
Бэйл стал лучшим игроком клубного чемпионата мира
Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл получил "Золотой мяч" лучшего игрока клубного чемпионата мира по футболу.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
Полузащитник «Анжи» Глебов перейдет в «Ростов»
Обновлено в 03:35
Футбол
«Зенит» опубликовал фото Кришито и Ригони
«Зенит» в Twitter на итальянском языке пожелал болельщикам доброго утра, опубликовав фотографию с защитником «Дженоа» Доменико Кришито и полузащитником «Аталанты» Эмилиано Ригони.
Обновлено в 02:41
Футбол
ПСЖ обыграл «Нант» в матче чемпионата Франции по футболу
В матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» на своём поле обыграл «Нант» со счётом 1:0.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо считает, что его клуб находится в кризисе. Сегодня "Милан" уступил дома "Фиорентине" (0:1).
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
Дубль Рибери помог «Баварии» обыграть «Айнтрахт» в чемпионате Германии
«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в выездном матче 17-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб победил со счетом 3:0.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
Месси стал абсолютным рекордсменом по результативности
Обновлено вчера в 14:53
Футбол
Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»
Обновлено вчера в 16:37
Футбол
Сарри: «Догнать „Ливерпуль“ было нереально с самого начала сезона»
После восемнадцати туров "Челси" отстаёт от лидирующего "Ливерпуля" на 11 очков.
Обновлено вчера в 13:29
Футбол
Попов назвал самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком»
Обновлено в 03:27
Футбол
Неймар надел на себя костюм банана
Праздник отмечал его друг, известный серфер Габриэл Медина. Оба спортсмена нарядились в костюмы бананов в пижамах.
Обновлено в 03:49
Футбол
Фанаты «Бетиса» в перерыве матча забросали поле мягкими игрушками
В перерыве матча 17-го тура чемпионата Испании между "Бетисом" и "Эйбаром" болельщики домашней команды забросали поле мягкими игрушками.
Обновлено в 01:35
Футбол
Клопп: «У меня в телефоне есть только селфи с Месси, хотя Роналду тоже находился в том помещении»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп намекнул, что среди двух лучших футболистов современности предпочитает Лионеля Месси.
Обновлено в 03:23