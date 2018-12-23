Футбол

«Ювентус» одержал восьмую победу кряду в серии А, обыграв «Рому»
Советский спорт
вчера в 16:28

Ювентус — Рома
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
Марио Манджукич
35′
40′
Стивен Нзонзи
46′
Алессандро Флоренци
Джастин Клюйверт
Миралем Пьянич
Эмре Джан
71′
71′
Дженгиз Ундер
Диего Перотти
79′
Стивен Нзонзи
Эдин Джеко
Пауло Дибала
Дуглас Коста
80′
81′
Патрик Шик
90′+5′
Николо Дзаньоло
Ювентус, не знающий поражений в серии А, одержал восьмую победу кряду и с 49 очками лидирует в турнирной таблице, а Рома расположилась на десятой строчке, имея в активе 24 очка. В следующем туре Старая синьора 26 декабря на выезде сыграет с Аталантой, а римляне в тот же день примут Сассуоло.
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