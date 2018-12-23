Ювентус, не знающий поражений в серии А, одержал восьмую победу кряду и с 49 очками лидирует в турнирной таблице, а Рома расположилась на десятой строчке, имея в активе 24 очка. В следующем туре Старая синьора 26 декабря на выезде сыграет с Аталантой, а римляне в тот же день примут Сассуоло.

Советский спорт вчера в 16:28