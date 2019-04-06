Футбол

«Ювентус» одержал волевую победу над «Миланом»Спорт-Экспресс вчера в 14:01

Ювентус — Милан
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
Эмре Джан
Сами Хедира
26′
39′
Кшиштоф Пионтек
Федерико Бернардески
41′
59′
Матео Мусаккьо
Пауло Дибала
60′
Леонардо Спинаццола
Миралем Пьянич
61′
Пауло Дибала
Мойсе Кин
66′
76′
Сусо
Самуэль Кастильехо
77′
Хакан Чалханоглу
Мойсе Кин
84′
85′
Давиде Калабрия
Патрик Кутроне
Марио Манджукич
86′
"Ювентус" победил "Милан" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии (2:1). В составе "россонери" отличился нападающий Кшиштоф Пентек, у "бьянконери" голами отметились форварды Пауло Дибала (с пенальти) и Мойзе Кин. "Ювентус" набрал 84 очка и укрепил свое лидерство в турнирной таблице.
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