Футбол

«Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче Серии А
REGNUM
вчера в 23:22

Ювентус — Рома
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
Марио Манджукич
35′
40′
Стивен Нзонзи
46′
Алессандро Флоренци
Джастин Клюйверт
Миралем Пьянич
Эмре Джан
71′
71′
Дженгиз Ундер
Диего Перотти
79′
Стивен Нзонзи
Эдин Джеко
Пауло Дибала
Дуглас Коста
80′
81′
Патрик Шик
90′+5′
Николо Дзаньоло
Туринский «Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 1:0.
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