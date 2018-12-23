Футбол
«Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче Серии А
«Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче Серии АREGNUMвчера в 23:22
Марио Манджукич
|35′
|40′
Стивен Нзонзи
|46′
Алессандро Флоренци
Джастин Клюйверт
Миралем Пьянич
Эмре Джан
|71′
|71′
Дженгиз Ундер
Диего Перотти
|79′
Стивен Нзонзи
Эдин Джеко
Пауло Дибала
Дуглас Коста
|80′
|81′
Патрик Шик
|90′+5′
Николо Дзаньоло
|54%
|Владение мячом
|46%
|82%
|Процент точных передач
|82%
|9
|Удары в сторону ворот
|1
|6
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|1
|13
|Угловые
|2
|13
|Отборы
|16
|9
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шченсны
2
Де Шильо
19
Бонуччи
3
Кьеллини
12
Сандро
30
Бентанкур
23
Джан
11
Коста
14
Матюиди
17
Манджукич
7
Роналду
1
Ольсен
18
Сантон
44
Манолас
20
Фасио
11
Коларов
4
Кристанте
9
Джеко
22
Дзаньоло
34
Клюйверт
8
Перотти
14
Шик
Рома
Расстановка 4‑4‑2
Туринский «Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 1:0.
REGNUMвчера в 23:22
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«Ювентус» установил рекорд чемпионата Италии, победив в 16-м матче из 17-ти
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