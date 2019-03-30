Футбол

«Ювентус» одержал победу над «Эмполи»Газета.Ru вчера в 14:52

Туринский "Ювентус" переиграл "Эмполи" в матче 29-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Мойзе Кин.
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«Отец, не забывай, кто тебя кормит». Главный талант Италии пережил семейную драму и готовится бить все рекорды

Матч ТВ06:30

Гол Кина принес победу «Ювентусу» в матче серии А с «Эмполи»

Советский спортвчера в 14:55

«Ювентус» обыграл «Эмполи» благодаря голу Кина

Спорт-Экспрессвчера в 14:53

Гол Кина принёс «Ювентусу» победу в матче Серии А с «Эмполи»

Чемпионатвчера в 14:52

«Ювентус» одержал победу над «Эмполи»

Газета.Ruвчера в 14:52

Кинжал в ближний угол: «Ювентус» скромно одолел «Эмполи»

Евро-футбол.рувчера в 15:02

«Ювентус» победил «Эмполи» благодаря голу Кина. Отрыв от «Наполи» – 18 очков

Sports.ruвчера в 07:19
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Футбол

«Зенит» объявил стартовый состав на матч 21-го тура РПЛ с «Оренбургом»

Стал известен стартовый состав петербургского «Зенита» на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
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В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
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Солистка «Фабрики» боится за жизнь новорожденного сына

Солистка "Фабрики" Саша Савельева переживает за здоровье новорожденного сына, сообщает НТВ.
Обновлено вчера в 14:21
Политика

Энергосистема Венесуэлы подверглась новым атакам

Власти Венесуэлы засекли несколько попыток совершить диверсию на энергетический комплекс страны в течение прошедших двух дней.
Обновлено в 06:22
Политика

На Украине начались президентские выборы

На Украине начались выборы президента, по всей стране открылись избирательные участки для голосования.
Обновлено в 01:43
Спорт

Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону

Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу в гонке с общего старта на 12,5 км на чемпионате России, который проходит в Тюмени.
Обновлено в 05:11
Культура

YouTube разблокировал видео Парфенова и Дудя

У Парфенова YouTube заблокировал выпуск программы «Намедни», посвященный событиям 1946 года, у Дудя — интервью с телеведущим и бывшим резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым.
Обновлено вчера в 10:40
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 02:49
Политика

Стало известно о первых нарушениях на выборах президента Украины

Обновлено в 03:37
Происшествия

Уральский город остался без воды из-за коммунальной аварии

По данным спасателей, в результате аварии без централизованного водоснабжения остались 298 многоквартирных и 146 частных жилых домов, а также 22 социально значимых объекта, в том числе 12 детских садов и шесть школ.
Обновлено в 05:07
Политика

Зеленский рассказал о пользе Саакашвили

Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Солист группы «Кар-Мэн» отказывается удочерить живущую в нищете внучку

В СМИ активно обсуждают ситуацию, которая сложилась в семье солиста популярной в 1990-е годы группы «Кар-Мэн» Сергея Лемоха.
Обновлено в 06:14
Единоборства

Боец UFC нацелился на пояс Нурмагомедова

Обновлено в 06:06
Армия и оружие

Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья

Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице

Гидрометцентр сообщил о повышении уровня погодной опасности в столичном регионе до «жёлтого».
Обновлено в 06:34
Политика

Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

Обновлено в 04:24
Происшествия

В Донецкой области избили члена избирательного участка

Обновлено в 04:57
Политика

Путин напомнил об идее антитеррористической коалиции

Путин обратил внимание саммита на необходимость урегулирования арабо-израильского конфликта, что в целом стабилизировало бы ситуацию на Ближнем Востоке.
Обновлено в 06:15
Экономика

В России изменятся правила зачисления зарплат

Законопроект, предусматривающий право работника на выбор банка для начисления зарплаты, в Госдуму внесло Правительство РФ.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Российский самолет с третьей попытки приземлился в Будапеште

Самолет Airbus российской авиакомпании при посадке в Будапеште 30 марта вечером дважды не смог выпустить шасси.
Обновлено в 04:48
Политика

Внук Порошенко растоптал его бюллетень на выборах президента Украины

С действующим президентом Украины Петром Порошенко во время голосования на выборах случился неприятный инцидент.
Обновлено в 06:42
Музыка

Группа The Rolling Stones отложила тур по США и Канаде

Рок-группа The Rolling Stones отложила тур по США и Канаде. Об этом в субботу в Twitter сообщил вокалист коллектива Мик Джаггер.
Обновлено вчера в 10:38
Баскетбол

«Сан-Антонио» и «Оклахома» гарантировали себе место в плей-офф

По итогам матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА место в плей-офф досрочно завоевали "Сан-Антонио" и "Оклахома".
Обновлено в 06:13
Политика

Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина

Обновлено в 06:03
Авто

Назван ТОП-5 самых доступных настоящих спорткаров в России

По итогам очередного исследования эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных спорткаров в России в 2019 году.
Обновлено в 05:10
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга

Обновлено вчера в 22:59
Единоборства

Гвоздик победил техническим нокаутом Нгумбу и защитил титул WBC

Обновлено в 00:06
Политика

Спецназ СБУ вышел на улицы украинских городов

«СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины», — сказано в сообщении на официальном сайте организации.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова»

Мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования на избирательном участке в Черниговской области.
Обновлено в 05:38
Культура

СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено в 03:09
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Итальянский футболист, нападающий клуба «Ювентус» и сборной Италии.
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Итальянский футбольный клуб из города Эмполи, провинции Тоскана.
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