Футбол
«Ювентус» одержал победу над «Эмполи»Газета.Ru вчера в 14:52
Туринский "Ювентус" переиграл "Эмполи" в матче 29-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Мойзе Кин.
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