Футбол
«Ювентус» одержал победу над «Эмполи»Газета.Ru 14:52
Туринский "Ювентус" переиграл "Эмполи" в матче 29-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Мойзе Кин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
Политика
Чапутова лидирует на выборах президента Словакии
Адвокат Зузана Чапутова лидирует во втором туре выборов президента Словакии.
Обновлено в 18:14
Футбол
Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервным
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:02
Кино
Фильм Лунгина «Братство» покажут на закрытии ММКФ
Программный директор ММКФ Кирилл Разлогов сообщил о своём решении презентовать на закрытии этого крупного фестиваля кинокартину режиссёра Павла Лунгина "Братство", отметив, что данный фильм станет мировой премьерой несмотря на то, что она вызвала неоднозначную реакцию, в том числе и среди членов Совфеда, которые сочли её "непатриотичной".
Обновлено вчера в 08:11
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено в 10:33
Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.
Обновлено в 06:25
Политика
«Открытая Россия» заявила о ликвидации организации
Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения, при этом продолжит свою деятельность в рамках новой организации, которая была создана 24 февраля в Москве.
Обновлено в 16:57
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Наука
Английский язык уместился в полтора мегабайта
Американские психологи подсчитали объем информации, который к 18 годам выучивает англоговорящий человек о своем родном языке.
Обновлено вчера в 09:29
Футбол
Светлана Кузнецова поболтала с Лионелем Месси
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет
На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено в 05:49
Общество
Стартовала Всемирная акция «Час Земли»
В 2018 году саратовцев активно призывали побороться за право называться столицей «Часа Земли» и получить переходящий кубок, как самому активному городу – участнику акции.
Обновлено в 09:50
Экономика
В России могут изменить правила зачисления зарплат
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменении правил зачислении заработных плат россиянам.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Шоу-бизнес
Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов
Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.
Обновлено в 07:14
Политика
Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами
По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено в 09:02
Политика
На Украине предложили ввести санкции против слова «Россия»
Порошенко не впервые получает от граждан Украины неординарные предложения.
Обновлено в 17:27
Политика
Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ
Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
34-летняя Анна Калашникова выходит замуж
Сегодня стало известно, что именно светская львица имела в виду: оказалось, что 34-летняя Анна выходит замуж.
Обновлено в 05:56
Политика
Трамп приостановил поддержку Гондураса, Гватемалы и Сальвадора
Президент США Дональд Трамп поручил приостановить прямую поддержку Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Израиль зафиксировал пять запусков ракет из сектора Газа
Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.
Обновлено в 18:45
Общество
Суббота стала самым теплым днем с начала года в Москве
Обновлено в 12:35
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти у берегов Аляски
Федеральный окружной суд Аляски отменил указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфах в прибрежных водах Северного Ледовитого и Атлантического океанов, сообщают СМИ.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожар
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США
Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Третьяковке сработала сигнализация
В Третьяковской галерее на Крымском валу сработала сигнализация.
Обновлено в 12:25
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Мы должны продолжать играть на своем уровне»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Эспаньолом» в 29-м туре чемпионата Испании отметил, что преимущество над конкурентами не должно заставить его команду потерять бдительность.
Обновлено в 16:35