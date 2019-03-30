«Ювентус» одержал победу над «Эмполи»Газета.Ru вчера в 14:52

Туринский "Ювентус" переиграл "Эмполи" в матче 29-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Мойзе Кин.

Происшествия Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково На парковке возле терминала аэропорта Пулково Санкт-Петербурга загорелась будка охранника, передает РЕН ТВ.

Происшествия Члена избирательной комиссии избили в Донецкой области На линию 102 поступил вызов от 41-летнего члена избирательной комиссии, который сообщил, что его избили коллеги с участка при попытке видеофиксации избирательного процесса в зале голосований и повредили видеокамеру, — говорится в сообщении.

Армия и оружие Два мирных жителя получили ранения при обстреле Горловки силовиками Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловки, ранены два мирных жителя, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы администрации Иван Приходько.

Космос НАСА испытало первый марсианский вертолет Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter.

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Армия и оружие Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.

Политика Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.

Политика Зеленский рассказал о «полезности» Саакашвили Один из фаворитов президентской гонки на Украине шоумен Владимир Зеленский проголосовал на выборах и заявил о полезности экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Происшествия Истребитель МиГ-27 разбился в Индии Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.

Политика На Украине предложили наказать Россию правописанием Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.

Общество Желтый уровень погодной опасности объявлен на Южном Урале В Челябинской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Политика В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страны За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.

Политика Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых» 21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.

Гаджеты Xiaomi выпустила обновление прошивки MIUI 10 с темной темой Компания Xiaomi начала распространять бета-версию прошивки MIUI 10 9.3.28 для 28 своих смартфонов.

Футбол Алькасер побил рекорд Бундеслиги по голам в компенсированное время Форвард дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер сделал дубль в матче 27 тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» (2:0). Оба гола случились за пределами 90 минут основного времени.

Шоу-бизнес Мама Жанны Фриске высказалась об избраннице Дмитрия Шепелева Ольга Копылова не одобрила новый союз телеведущего. Ольга Копылова, мама Жанны Фриске, впервые высказалась об избраннице Дмитрия Шепелева.

Политика Бойко проголосовал на выборах президента Украины Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, один из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь», в числе первых среди кандидатов проголосовал на выборах главы государства.

Политика В Одесской области не открылся избирательный участок Один из избирательных участков в Измаиле Одесской области до сих пор не начал работу, Центральная избирательная комиссия собирается на заседание по этому поводу, сообщила в воскресенье на брифинге председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Политика Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.