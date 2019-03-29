«Ювентус» оценил Пьянича в 100 миллионов евроSport.ru вчера в 16:29

"Ювентус" может летом продать боснийского полузащитника Миралема Пьянича. Итальянцы оценивают своего игрока в 100 миллионов евро. К продаже туринцев подталкивает агент Пьянича, который требует от клуба значительное улучшение контракта или выставление на трансфер.

«Ювентус» оценил Пьянича в 100 миллионов евро

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