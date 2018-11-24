Футбол

«Ювентус» обыграл СПАЛ, Роналду забил девятый гол в Серии А
Нева Спорт
вчера в 15:36

Ювентус — СПАЛ
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
Криштиану Роналду
29′
39′
Тиаго Чонек
49′
Мохамед Фарес
59′
Симоне Миссироли
Маттиа Валоти
Марио Манджукич
60′
Родриго Бентанкур
64′
Дуглас Коста
Блез Матюиди
72′
74′
Паскал Скьяттарелла
83′
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
85′
Андреа Петанья
Альберто Палоски
Алекс Сандро
Джорджо Кьеллини
87′
В Турине на стадионе «Альянц» завершился матч Серии А между «Ювентусом» и СПАЛом. Игра проходила в рамках тринадцатого тура чемпионата Италии и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Счёт матча был открыт на 28-й минуте: отличился португальский форвард туринцев Криштиану Роналду.
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