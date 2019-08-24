Футбол

«Ювентус» обыграл «Парму» в первом матче серии АСоветский спорт вчера в 14:03

Парма — Ювентус
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Эннио Тардини»
21′
Джорджо Кьеллини
Деян Кулусевски
27′
Эрнани
45′
53′
Сами Хедира
Деян Кулусевски
Лука Силигарди
57′
63′
Сами Хедира
Адриен Рабьо
71′
Дуглас Коста
Хуан Гильермо Куадрадо
Гастон Бругман
Альберто Грасси
77′
83′
Гонсало Игуаин
Федерико Бернардески
Антонио Барилла
Янн Карамо
85′
88′
Федерико Бернардески
90′+2′
Миралем Пьянич
Единственный мяч на 21-й минуте забил защитник Джорджо Кьеллини. Гол форварда туринцев Криштиану Роналду был отменен при помощи системы VAR. Отметим, что Ювентус выиграл восемь последних чемпионатов Италии.
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