«Ювентус» обыграл «Милан» в матче Серии АRT на русском 13:57

Туринский "Ювентус" одержал победу над "Миланом" в матче 31-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на "Альянц Стадиум" в Турине, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе «Милана» на 39-й минуте забил Кшиштоф Пёнтек.

«Ювентус» обыграл «Милан» в матче Серии А

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