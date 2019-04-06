Футбол

«Ювентус» обыграл «Милан» в матче Серии АRT на русском 13:57

Ювентус — Милан
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
Эмре Джан
Сами Хедира
26′
39′
Кшиштоф Пионтек
Федерико Бернардески
41′
59′
Матео Мусаккьо
Пауло Дибала
60′
Леонардо Спинаццола
Миралем Пьянич
61′
Пауло Дибала
Мойсе Кин
66′
76′
Сусо
Самуэль Кастильехо
77′
Хакан Чалханоглу
Мойсе Кин
84′
85′
Давиде Калабрия
Патрик Кутроне
Марио Манджукич
86′
Туринский "Ювентус" одержал победу над "Миланом" в матче 31-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на "Альянц Стадиум" в Турине, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе «Милана» на 39-й минуте забил Кшиштоф Пёнтек.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ювентус» одержал победу в матче с «Миланом», Кин и Пёнтек забили по голу

Чемпионат13:55

Пока мы смотрели дерби, «Юве» грохнул «Милан» и станет чемпионом, если «Наполи» проиграет

Sport24.ru14:40

Гол Кина принес «Ювентусу» победу над «Миланом»

Советский спорт14:02

«Ювентус» одержал волевую победу над «Миланом»

Спорт-Экспресс14:01

«Ювентус» вырвал победу у «Милана»

Матч ТВ13:55

«Ювентус» одержал победу над «Миланом»

Soccer.ru13:54

Пёнтек раззадорил «Ювентус» голом и спровоцировал на камбэк – вся красота здесь

Eurosport.ru14:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Футбол

ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона

Обновлено в 14:05
Хоккей

Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» во втором овертайме обыграл «Авангард»

Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном

Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено в 11:55
Здоровье

Врач дал пять советов для качественного сна

Известный ирландский врач Пикси МакКенна дала пять советов для качественного сна.
Обновлено вчера в 11:56
Космос

Астронавты нашли две галактики-призрака без темной материи

Исследователи обнаружили две галактики-призрака без темной материи.
Обновлено в 05:10
Политика

Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»

Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара

Обновлено в 05:03
Происшествия

В Москве мужчина во время ссоры в отеле убил подругу

В Москве мужчина задушил подругу во время ссоры, после чего пытался покончить с собой.
Обновлено в 15:03
Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Политика

Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42
Политика

Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
Происшествия

В Китае был зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа

Известно, что впервые вирус птичьего гриппа был обнаружен на территории Китая еще в 2013 году.
Обновлено в 14:51
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»

Обновлено в 09:34
Политика

Парламент Словакии по ошибке запретил исполнение иностранных гимнов

Депутаты просят президента вернуть документ на доработку Парламент Словакии принял поправки к закону о госсимволах, разрешающие исполнение гимнов иностранных государств только на мероприятиях, где присутствуют их официальные делегации, сообщает Mlada fronta Dnes.
Обновлено в 03:29
Политика

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Стрельба в Дании: ранены несколько человек

В датском Херсхольме, находящемся в 30 километрах от Копенгагена, неизвестные открыли стрельбу Пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
Обновлено в 14:48
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено в 13:50
Политика

Украина проиграла в ВТО России спор о транзите товаров

Всемирная торговая организация (ВТО) вынесла решение, касающееся спорта между Россией и Украиной, касательно ограничений транзита товаров через Украину.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Взрыв газа в Подмосковье, есть жертвы

Обновлено в 15:11
Происшествия

В Иране произошел взрыв на подводной лодке

Обновлено в 12:59
Политика

Пушков высмеял Зеленского и Порошенко за сдачу анализов

Российский сенатор назвал этот ход кандидатов в президенты несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сдачу анализов на алкоголь и наркотики кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Обновлено в 14:12
Гаджеты

Студенты из Китая обманули Apple почти на 1 млн долларов

Мошенники сдавали в сервисные центры поддельные iPhone, а взамен получали новые оригинальные смартфоны, которые потом продавали Власти США раскрыли схему, с помощью которой двум китайским студентам за год удалось обмануть компанию Apple на 900 тысяч долларов.
Обновлено в 11:27
Наука

Исследователи разрабатывают способ управления скоростью света

Обновлено вчера в 04:50
Игры

Энтузиаст превратил Doom в один длинный коридор

Обновлено в 08:55
Политика

В Турции заявили, что С-400 защитят страны ЕС и НАТО

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что, покупая российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, Турция обеспечивает не только собственную безопасность, но и безопасность НАТО и ЕС.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес

Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете

Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 08:57
Общество

Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено в 13:10
Происшествия

В аэропорту в Стокгольме задержали подозреваемого в отмывании денег

Полиция безопасности аэропорта Арланда в Стокгольме в воскресенье задержала мужчину, в карманах куртки которого находилось 150 тысяч фунтов (около 175 тысяч евро) наличными, сообщает издание Aftonbladet.
Обновлено в 07:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пауло Дибала
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года. Дед футболиста - поляк, а многие родственники имеют итальянские корни.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное