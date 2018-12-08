Футбол

«Ювентус» обыграл «Интер» в матче Серии А
Газета.Ru
16:47

Ювентус — Интер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
Миралем Пьянич
6′
Родриго Бентанкур
54′
55′
Иван Перишич
57′
Марцело Брозович
58′
Маттео Политано
Борха Валеро
Марио Манджукич
66′
69′
Роберто Гальярдини
Бальде Кейта
Пауло Дибала
Дуглас Коста
72′
77′
Жоау Мариу
Лаутаро Хавьер Мартинес
Миралем Пьянич
Эмре Джан
82′
"Ювентус" одержал 14-ю победу в 15 матчах чемпионата Италии, "Интер" потерпел четвертое поражение. Туринцы после 15 игр имеют в активе 43 очка и идут на первом месте, миланцы набрали 29 баллов и занимают третью строчку таблицы Серии А. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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