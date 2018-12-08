"Ювентус" одержал 14-ю победу в 15 матчах чемпионата Италии, "Интер" потерпел четвертое поражение. Туринцы после 15 игр имеют в активе 43 очка и идут на первом месте, миланцы набрали 29 баллов и занимают третью строчку таблицы Серии А. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Ювентус» обыграл «Интер» в матче Серии А

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