Футбол

Ювентус — Интер 1:0
Чемпионат
13:44

Ювентус — Интер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
Миралем Пьянич
6′
Родриго Бентанкур
54′
55′
Иван Перишич
57′
Марцело Брозович
58′
Маттео Политано
Борха Валеро
Марио Манджукич
66′
69′
Роберто Гальярдини
Бальде Кейта
Пауло Дибала
Дуглас Коста
72′
77′
Жоау Мариу
Лаутаро Хавьер Мартинес
Миралем Пьянич
Эмре Джан
82′
Туринский «Ювентус» и миланский «Интер» объявили стартовые составы на матч 15-го тура итальянской Серии А. «Ювентус»: Войцех Щенсны, Маттиа Де Шильо, Жоау Канселу, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Миралем Пьянич, Родриго Бентанкур, Блез Матюиди, Марио Манджукич, Пауло Дибала, Криштиану Роналду.
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