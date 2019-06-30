Футбол
«Ювентус» объявит о трансфере Де Лигта 1 июляСоветский спорт 07:13
Ювентус должен объявить о трансфере 19-летнего игрока в ближайший понедельник, сообщает Tuttosport.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:15, Вашингтон
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей
Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:55
Политика
Певица Анастасия Приходько баллотируется в Раду
Певица Анастасия Приходько баллотируется в депутаты на внеочередных парламентских выборах на Украине в мажоритарном округе в Виннице, соответствующие данные опубликованы на сайте Центризбиркома.
Обновлено в 08:15
Гаджеты
У Samsung готова 7-нанометровая технология EUV
Отчет исследователей Samsung, опубликованный на симпозиуме по VLSI, свидетельствует, что 7-нанометровая технология EUV готова к серийному производству, а по энергетической эффективности продукции она превосходит обычную 7-нанометровую технологию.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Пять тысяч жителей центра Мурманска остались без света
Без света остались 19 жилых домов с населением 5300 человек из них 800 детей.
Обновлено 27 июня в 02:44
Политика
Филарет назвал Епифания сыном покойного митрополита Чокалюка
Патриарх Православной церкви Украины Филарет выступил с заявлением, что его оппонент митрополит Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита Даниила Чокалюка.
Обновлено в 06:03
Технологии
Тинькофф банк предупредил о проблемах в работе приложения
Ранее пользователи сообщили о проблемах в работе приложения Тинькофф банка.
Обновлено в 08:59
Спорт
Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде
Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане Алина Загитова выложила в инстаграм фотосессию в традиционной японской одежде — юкате.
Обновлено в 06:26
Наука
Ученые описали предсмертные переживания человека
Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в неловкой ситуации на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.
Обновлено вчера в 14:45
Гаджеты
Создана система тотального контроля за сотрудниками корпораций
Учёные создали сенсорную систему, которая отслеживает и оценивает производительность труда сотрудников компаний.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Чемезов сообщил о начале производства С-500
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова назвала «мракобесием» слухи о своем романе с Максимом Виторганом
Фото: Татьяна Брухунова отреагировала на слухи о романе с Виторганом Кстати, разговоры о разрыве Петросяна и Брухуновой ходят уже давно.
Обновлено в 08:53
Кино
Шойгу: Минобороны откроет киностудию
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что ведомство готовится создать студию, где будут снимать отечественные фильмы на патриотические темы.
Обновлено в 05:44
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Тарасова
Обновлено в 10:00
Происшествия
Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях
Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
Обновлено в 05:44
Происшествия
Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Политика
Путин поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим от паводка
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Трамп на саммите G20 подшутил над задумавшимся саудовским принцем
Небольшую шутку сыграл с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом президент США Дональд Трамп 29 июня во время встречи «большой двадцатки» в Осаке.
Обновлено вчера в 21:16
Общество
Супруга эмира Дубая сбежала с детьми в Германию
Супруга эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума принцесса Хайя сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь.
Обновлено вчера в 04:37
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с возвращением украинских моряков
После инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года Россия арестовала 24 украинских моряка, на этой неделе президент Украины попросил вернуть их обратно Россия в рабочем порядке решит вопрос с украинскими моряками, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя обращение главы Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть задержанных, пишут РИА Новости.
Обновлено вчера в 04:05
Политика
Рада снова рассмотрит отставку Климкина
Руководитель комитета Рады по иностранным делам Анна Голко заявила, что комитет еще раз рассмотрит вопрос относительно увольнения главы украинского МИДа Павла Климкина.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Музыка
Николай Носков снова запел после инсульта
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская устала отдыхать на Самуи
View this post on Instagram 🤤 Уже и устала отдыхать и на работу не хочется.
Обновлено вчера в 07:45
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено 28 июня в 09:09