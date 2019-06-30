Футбол

«Ювентус» объявит о трансфере Де Лигта 1 июляСоветский спорт 07:13

Ювентус должен объявить о трансфере 19-летнего игрока в ближайший понедельник, сообщает Tuttosport.
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«Ювентус» объявит о трансфере Де Лигта 1 июля

Советский спорт07:13

В Италии сообщили, что «Ювентус» 1 июля намерен объявить о трансфере Де Лигта

Sport24.ru07:06

Де Лигт станет игроком «Ювентуса» в понедельник

Soccer.ru05:01

О переходе де Лигта в «Ювентус» могут объявить уже 1 июля

Евро-футбол.ру07:41

О переходе де Лигта в «Ювентус» будет объявлено 1 июля

ProstoProSport08:34

СМИ узнали, когда де Лигт станет игроком «Ювентуса»

Матч ТВ05:25

Источник: «Ювентус» 1 июля объявит о переходе де Лигта

Чемпионат08:16
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Дональд Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР

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Супруга эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума принцесса Хайя сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь.
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Отмечается, что это пятый "визит" американского военного корабля в регион, последний состоялся в апреле, когда в Черное море для участия в маневрах с военно-морскими силами Болгарии и Грузии вошел эсминец "Росс".
Обновлено вчера в 23:47
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

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Обновлено вчера в 22:00
Политика

Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
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Обновлено вчера в 19:36
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Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»

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Экономика

В «Рольфе» заверили, что выполнят все обязательства перед клиентами

Все обязательства автодилера "Рольф" перед клиентами будут выполнены, говорится в заявлении для клиентов, опубликованном в воскресенье на сайте компании.
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Общество

В МЧС назвали причину паводков в Иркутской области

Как сообщил Нелюбов, причиной паводков на территории Иркутской области стали обильные дожди, которые совпали с таянием снега в горах Восточного Саяна.
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Следующий фильм станет последним для персонажа Дейзи Ридли. Персонаж Дейзи Ридли не появится в следующих частях франшизы "Звездные войны".
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Группа туристов, в которую входят шестеро ирландцев и четверо россиян, запросила помощи у спасателей на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии на высоте 5,2 тыс. м над уровнем моря.
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Обновлено вчера в 14:04
Политика

Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения

В своем иске Гапонцев сетовал на то, что Минфин США при составлении списка не провел серьезного расследования, а «фактически перепечатал список российских миллиардов журнала Forbes от 28 марта 2017 года».
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Певица Анастасия Приходько баллотируется в Раду

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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили перебранку в прямом эфире телеканала "НАШ".
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Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности

В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
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Кипр отказался закрыть порты для кораблей из России

Кипр не может прекратить предоставлять порты и инфраструктуру для российских кораблей или каких-либо других государств, заявил министр обороны Кипра Саввас Ангелидис.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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