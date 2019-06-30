Футбол

«Ювентус» объявит о трансфере Де Лигта 1 июляСоветский спорт 07:13

Ювентус должен объявить о трансфере 19-летнего игрока в ближайший понедельник, сообщает Tuttosport.
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«Ювентус» объявит о трансфере Де Лигта 1 июля

Советский спорт07:13

В Италии сообщили, что «Ювентус» 1 июля намерен объявить о трансфере Де Лигта

Sport24.ru07:06

СМИ узнали, когда де Лигт станет игроком «Ювентуса»

Матч ТВ05:25

Источник: «Ювентус» 1 июля объявит о переходе де Лигта

Чемпионат08:16

СМИ узнали, когда де Лигт станет игроком «Ювентуса»

Sportbox.RU05:25

«Ювентус» 1 июля объявит о трансфере де Лигта

Спорт-Экспресс08:32

Де Лигт станет игроком «Ювентуса» в понедельник

Soccer.ru05:01
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
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В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
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Ферстаппен обошел Феттеля в «Ф-1» после победы на Гран-при Австрии

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Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год

Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.
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Премьер Канады оконфузился на G20

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Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
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Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области

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Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России

Ранее делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме.
Обновлено в 12:41
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Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов

Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
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Акинфеев не попал в стартовый состав на матч «Спартак»–ЦСКА

Обновлено в 12:38
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей

Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Сети появилось видео погони тигра за мотоциклистом

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала, тигр погнался за мотоциклистом.
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Происшествия

На Эльбрусе скончался один из заблудившихся альпинистов

Обновлено в 11:43
Спорт

Сборная России завоевала 109 медалей на Европейских играх в Минске

Обновлено в 11:30
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза

Обновлено в 10:10
Политика

Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду

Обновлено в 10:10
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Кино

Минобороны создаст cобственную киностудию в парке «Патриот»

Минобороны России создает собственную киностудию, которая будет размещаться в подмосковном парке «Патриот».
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Обновлено вчера в 17:31
Происшествия

Минздрав назвал число пострадавших от паводка в Иркутской области

Из-за последствий паводка в Иркутской области за медицинской помощью обратился 631 человек, включая 57 детей.
Обновлено в 12:06
Политика

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:00
Происшествия

На Кубани двое подростков погибли при обрушении заброшенной дачи

Следователи организовали проверку по факту гибели двух подростков в результате обрушения строения в одном из садовых товариществ Абинского района, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
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Шоу-бизнес

Екатерина Вилкова о похорошевшей Анне Михалковой: «Слишком красивая. Отписываюсь!»

Анна Михалкова всегда обладала яркой индивидуальность, но, сбросив лишний вес, стала еще ярче.
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Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
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Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына

Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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