Футбол
«Ювентус» объявит о трансфере Де Лигта 1 июляСоветский спорт 07:13
Ювентус должен объявить о трансфере 19-летнего игрока в ближайший понедельник, сообщает Tuttosport.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
Происшествия
В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры
По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Хоккей
«Даллас» выкупил контракт Ничушкина
Обновлено в 12:41
Наука
Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год
Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.
Обновлено 28 июня в 07:59
Политика
Премьер Канады оконфузился на G20
Обновлено в 12:19
Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фото со свадьбы сестры
На торжестве певица поймала букет невесты.
Обновлено в 12:59
Политика
Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области
Обновлено в 10:53
Политика
Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России
Ранее делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме.
Обновлено в 12:41
Общество
Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов
Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол
Акинфеев не попал в стартовый состав на матч «Спартак»–ЦСКА
Обновлено в 12:38
Политика
Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей
Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:08
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Сети появилось видео погони тигра за мотоциклистом
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 11:40
Происшествия
На Эльбрусе скончался один из заблудившихся альпинистов
Обновлено в 11:43
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза
Обновлено в 10:10
Политика
Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Кино
Минобороны создаст cобственную киностудию в парке «Патриот»
Минобороны России создает собственную киностудию, которая будет размещаться в подмосковном парке «Патриот».
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
Минздрав назвал число пострадавших от паводка в Иркутской области
Из-за последствий паводка в Иркутской области за медицинской помощью обратился 631 человек, включая 57 детей.
Обновлено в 12:06
Политика
Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:00
Происшествия
На Кубани двое подростков погибли при обрушении заброшенной дачи
Следователи организовали проверку по факту гибели двух подростков в результате обрушения строения в одном из садовых товариществ Абинского района, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Екатерина Вилкова о похорошевшей Анне Михалковой: «Слишком красивая. Отписываюсь!»
Анна Михалкова всегда обладала яркой индивидуальность, но, сбросив лишний вес, стала еще ярче.
Обновлено в 09:00
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына
Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00