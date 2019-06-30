Футбол

«Ювентус» объявит о трансфере Де Лигта 1 июляСоветский спорт 07:13

Ювентус должен объявить о трансфере 19-летнего игрока в ближайший понедельник, сообщает Tuttosport.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ювентус» объявит о трансфере Де Лигта 1 июля

Советский спорт07:13

В Италии сообщили, что «Ювентус» 1 июля намерен объявить о трансфере Де Лигта

Sport24.ru07:06

СМИ узнали, когда де Лигт станет игроком «Ювентуса»

Матч ТВ05:25

«Ювентус» 1 июля объявит о трансфере де Лигта

Спорт-Экспресс08:32

Источник: «Ювентус» 1 июля объявит о переходе де Лигта

Чемпионат08:16

О переходе де Лигта в «Ювентус» будет объявлено 1 июля

ProstoProSport08:34

«Ювентус» может объявить о переходе де Лигта уже завтра

Спорт день за днем08:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:45, Вашингтон
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Наука

Эксперты рассказали, почему трудно бросить курить

Обновлено в 06:47
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Общество

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Культура

Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России

Обновлено в 04:12
Космос

ALMA запечатлела место формирования планеты у молодой звезды

Обновлено 28 июня в 10:44
Происшествия

Центральная городская ярмарка загорелась в Магнитогорске

Пожар произошел в Магнитогорске на территории Центральной городской ярмарки, загорелись рыночные павильоны, из-за порывов ветра огонь охватил большую площадь, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено вчера в 21:28
Здоровье

Медики развеяли миф о вреде лапши быстрого приготовления

Гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что употребление лапши быстрого приготовления не вредит организму.
Обновлено в 07:44
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков

Наталья Стришняя, бывшая жена Вячеслава Цеповяза, одного из членов банды Цапков из станицы Кущевская, арестована на один месяц 25 суток.
Обновлено в 08:26
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:22
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Футбол

ЦСКА проиграл «Спартаку» на турнире в Австрии

Обновлено в 14:05
Политика

Грузинская оппозиция начала шествие в Тбилиси

Обновлено вчера в 11:53
Общество

Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено 28 июня в 01:37
Происшествия

Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер

Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.
Обновлено в 11:45
Общество

В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе

Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 11:00
Автоспорт

Ферстаппен обошел Феттеля в «Ф-1» после победы на Гран-при Австрии

Обновлено в 12:21
Спорт

Медведева исполнит главную роль в ледовом шоу к юбилею «Сейлор Мун»

Обновлено в 11:04
Происшествия

Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя

Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.
Обновлено в 12:29
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Политика

Экс-глава ЦРУ не считает конфликт в Донбассе замороженным

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что ситуация в Донбассе не является замороженной.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

В России начинается производство ЗРК С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей».
Обновлено в 13:45
Политика

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:00
Футбол

«Интер» отдал Пинамонти в аренду «Дженоа»

Футболист миланского "Интера" Андреа Пинамонти продолжит карьеру на правах аренды в "Дженоа", сообщается на официальном сайте "нерадзурри".
Обновлено в 13:41
Политика

Умер экс-президент Черногории Момир Булатович

Президент Черногории в 1990-1998 годах и премьер Союзной республики Югославия в 1998-2000 годах Момир Булатович умер на 63 году жизни, сообщило национальное телевидение Черногории.
Обновлено в 13:58
Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Здоровье

В Башкирии внедряют автоматизированную систему мониторинга движения лекарственных препаратов

С начала следующего года в лицензированных медицинских и фармацевтических организациях России, в том числе и Башкирии, будет введена единая автоматизированная система мониторинга движения лекарственных препаратов.
Обновлено в 05:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное