Футбол
«Ювентус» объявил об уходе АллегриSports.ru вчера в 06:55
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покидает свой пост и не будет руководить командой в следующем сезоне. Туринский клуб объявил об уходе специалиста, но не уточнил, кто выступил с инициативой об уходе Аллегри.
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Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Юлия Скрипаль готовит заявление
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Кино
Финал «Игры престолов» потребовали переснять
На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено 16 мая в 07:31
Кино
В Сети появился первый трейлер сериала «Зулейха открывает глаза»
Телеканал "Россия 1" опубликовал первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза", снятой по одноименному роману казанского писателя Гузель Яхиной.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Жители Крыма вспоминают жертв депортации
Траурные мероприятия, посвященные 75-летию депортации народов Крыма, пройдут сегодня во всех во всех муниципальных образованиях республики.
Обновлено вчера в 17:05
Авто
Рекорд скорости на песке попытаются побить с помощью 1200-сильного Porsche 911
Для нового рекорда Эйзенберг и MADMAX Race Team купили Porsche 911 Turbo образца 2015 году и собрали работающий на биоэтаноле (E85) двигатель рабочим объемом 4,1 литра с особой системой охлаждения.
Обновлено вчера в 09:26
Хоккей
«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
Обновлено вчера в 22:51
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено вчера в 03:32
Финансы
Индекс потребительских настроений в США в мае вырос сильнее прогноза
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, увеличился до 102,4 пункта с уровня апреля в 97,2 пункта, сообщается на сайте университета.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Протестующие в Екатеринбурге отказались от встречи с мэром
Обновлено вчера в 15:36
Общество
Россиянка впервые получила мексиканскую премию «Женщина»
Россиянка Мария Непомнящая впервые в истории Мексики стала победительницей национальной премии "Женщина" в Мексике.
Обновлено вчера в 21:22
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Уточняя: "промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие", повлиявшее на итоги шоу.
Обновлено 16 мая в 07:56
Общество
Русский салат, котлеты и пирожные: что знают в Испании про русскую кухню
Страна, где "везде можно хорошо поесть" Идея ежегодно выбирать гастрономическую столицу Испании - страны, чья кухня считается одной из лучших в мире - появилась восемь лет назад.
Обновлено в 02:26
Кино
Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун сыграют в продолжении «Молодого папы»
Компания HBO опубликовала фотографии американского певца Мэрилина Мэнсона и актрисы Шэрон Стоун в связи с появлением в продолжении телесериала Паоло Соррентино "Молодой папа".
Обновлено вчера в 18:53
Транспорт
Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов
Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
В ДНР установили причастных к убийству Захарченко
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что установлены причастные к убийству бывшего лидера республики Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 06:04
Происшествия
Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове
Обновлено вчера в 15:45
Шоу-бизнес
Жена Диброва впервые за 10 лет осталась без прислуги
Полина призналась, что впервые за 10 лет осталась дома наедине с детьми без персонала.
Обновлено в 01:42
Политика
Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с США
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что Боливарианская республика готова сесть за стол переговоров с США.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки, несмотря на то, что депутаты еще не приняли законопроект.
Обновлено вчера в 01:20
Политика
Пушков заявил, что Кучма не там ищет корни проблем Украины
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на недавнее заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы, связавшего нынешние проблемы страны с тем, что ее история «была написана в Москве».
Обновлено в 00:17
Происшествия
В Волгограде задержали водителя грузовика после ДТП с маршруткой
Водитель грузовика МАЗ задержан в Волгограде после ДТП с маршруткой, в котором пострадало 15 человек, против него возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
Обновлено в 02:30
Политика
Раскрыты детали инаугурации Зеленского
В команде Владимира Зеленского рассказали об особенностях инаугурации, которая состоится 20 мая.
Обновлено вчера в 17:04
Игры
Minecraft Earth: Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
Компания Microsoft решила порадовать геймеров и занялась созданием мобильной версии игры.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Обновлено вчера в 15:52
Общество
В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву
Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
Обновлено вчера в 02:09
Происшествия
В Башкирии трое подростков на квадроцикле врезались в автомобиль
Врачи госпитализировали троих подростков, получивших травмы при столкновении квадроцикла с припаркованной машиной в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
Обновлено в 01:35
Политика
Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС
Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено 16 мая в 11:25
Футбол
Тренер «Реала» Ласо считает, что ему не в чем упрекнуть своих игроков
Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо, команда которого упустила преимущество в 14 очков в третьей четверти полуфинала Евролиги с ЦСКА (95:90), считает, что его подопечные сражались до конца.
Обновлено вчера в 18:45