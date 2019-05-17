Футбол

«Ювентус» подтвердил увольнение Массимилиано АллегриREGNUM 07:08

«Ювентус» официально подтвердил, что по окончании сезона главный тренер Массимилиано Аллегри покинет клуб, передает Il Messaggero в пятницу, 17 мая.
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«Ювентус» расстается с Аллегри. У Криштиану Роналду будет новый тренер

Спорт-Экспресс11:00

«Ювентус» ведет переговоры с Сарри о назначении на пост главного тренера

Sport24.ru11:29

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

Советский спорт07:07

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

Чемпионат07:07

Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Ювентуса»

Матч ТВ09:03

Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса» по окончании сезона

РИА Новости07:03

У Аллегри самый высокий процент побед среди тренеров «Юве» в серии А

Sports.ru09:50
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Музыка

Лазарев ответил на критику своего выступления на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев отреагировал на критику в свой адрес после выступления в полуфинале конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 05:15
Политика

Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину

Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Два самолета столкнулись в аэропорту Праги

В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Пенсионерку оштрафовали за дебош на рейсе Москва — Симферополь

Сотрудники Крымского линейного управления МВД на транспорте привлекли к административной ответственности 65-летнюю уроженку Владимирской области за дебош на борту рейса Москва — Симферополь.
Обновлено в 10:33
Политика

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство

Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
Обновлено в 10:02
Политика

Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт

Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество

В Екатеринбурге приостановлено строительство храма на месте сквера

Активисты выступают не против строительства храма, а против строительства в парке.
Обновлено в 11:26
Экономика

Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%

По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Трехлетняя девочка провалилась в канализационный люк

В Марьинском парке в столице трехлетняя девочка провалилась в канализационный люк. Оказалось, что крышка не была закреплена.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Главу Докузпаринского района Дагестана заподозрили в покупке должности

Обновлено в 09:51
Футбол

Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» не купит Гризманна

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола исключил вариант с покупкой Антуана Гризманна.
Обновлено в 11:25
Общество

В Казани чиновникам в основном понравились обеды в школьных столовых

Чиновники Казани подвели промежуточные итоги начатого в конце апреля эксперимента, в ходе которого они обедают в школьных столовых на 69 руб. Как уточнили "Ъ-Казань" в пресс-службе мэрии, мэр Казани Ильсур Метшин лично отобедал в казанской татарской гимназии № 1, приехав туда без предупреждения.
Обновлено в 08:45
Спорт

Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Игры

Microsoft и SONY заявили о сотрудничестве

Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным

Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.
Обновлено в 07:32
Футбол

Чалов: «Мы очень хотели попасть в Лигу чемпионов»

Форвард ЦСКА Федор Чалов рассуждает о концовке сезона в РПЛ. Мы очень хотели попасть в Лигу чемпионов, но сейчас шансы на это крайне малы.
Обновлено в 10:19
Политика

Глава оперативного управления МВД уходит в отставку

Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Кино

Финал «Игры престолов» потребовали переснять

На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено вчера в 07:31
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Политика

Трамп отложил введение пошлин на автомобили

Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Кино

Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом

Обновлено в 04:47
Авто

В компании KIA рассказали о новинках для российского рынка

Новый кроссовер KIA сегмента B-SUV, мировая премьера которого запланирована в Корее этим летом, дебютирует на российском рынке уже в следующем году.
Обновлено вчера в 10:02
Автоспорт

Даниил Квят: меня радует прогресс Toro Rosso в квалификации

Обновлено в 10:10
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Культура

Скончался архитектор стеклянной пирамиды Лувра

В возрасте 102 лет ушел из жизни американский архитектор китайского происхождения Юймин Бэй.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Капитан самолёта Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причём с максимальным усилием.
Обновлено в 09:43
Транспорт

Петербург и Ленобласть свяжет единый транспортный узел

Обновлено в 07:59
Происшествия

СК возбудил дело из-за брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено в 09:29
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено в 03:19
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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