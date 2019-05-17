Футбол

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренераLenta.ru 07:38

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет пост по окончании нынешнего сезона. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщается на клубном сайте. Отмечается, что 18 мая состоится специальная пресс-конференция, на которой выступят Аллегри и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли.
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Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Ювентуса»

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«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

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«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

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«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера

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«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

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Итальянский футболист
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