Футбол
«Ювентус» объявил о возвращении БуффонаRT на русском 10:39
Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон подписал контракт с туринским футбольным клубом «Ювентус». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 41-летним игроком рассчитано до 30 июня 2020 года.
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Турист в Италии стал жертвой извержения вулкана
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Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.
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Президент России Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску несколько копий нового фильма режиссера Андрея Кончаловского «Грех».
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Экономика
Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Политика
Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения
Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
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Армия и оружие
Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео
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Политика
Минздрав объяснил покупку самолета Falcon 7X
Ранее издание РБК рассказало, что министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X.
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Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
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Гаджеты
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Компания Apple планирует отказаться от фирменной клавиатуры-«бабочки» в ноутбуках MacBook.
Обновлено в 07:55
Политика
Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
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Спасатели ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
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Общество
В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум
В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа
Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
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Политика
МИД Ирана выразил протест послу Британии из-за задержания танкера
Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 11:10
Политика
Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе
В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Общество
В Амстердаме могут запретить витрины с проститутками
Витрины с проститутками в квартале красных фонарей в Амстердаме могут запретить.
Обновлено в 09:55
Политика
В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота
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Энергетика
Суд в Швеции отклонил жалобу Литвы на решение в пользу «Газпрома»
Суд округа Свеа в Швеции отклонил требование Литвы об отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" относительно условий закупок российского газа, сообщается в релизе "Газпрома".
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужем
Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Краснодаре за угрозы судье осудили скандалистку «Катю-Бентли»
По версии следствия, в суде на рассмотрении находилось исковое заявление мэрии о сносе гостиницы-самостроя "Бестужевъ", расположенной по улице Васнецова, 19 Вечером 13 марта 2019 года Атаева-Добришман разместила в соцсети видео, в которых угрожала судье, рассматривающей это дело, и представителю истца убийством.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне
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Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
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Происшествия
Российские полицейские воровали деньги с банковских карт задержанных
В Саратове суд приговорил к условным срокам двух бывших полицейских, похищавших средства с банковских карт задержанных.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым
Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
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Шоу-бизнес
Пугачева впервые вышла в свет после скандала на вокзале
Папарацци засняли ее иномарку, подъехавшую по перрону Рижского вокзала к двери вагона поезда «Москва-Рига».
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Политика
Филарет назвал Иудой главу так называемой Православной церкви Украины
Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).
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Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
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Музыка
Музыкальные сервисы объяснили удаление песен Катамадзе
Представители крупнейших музыкальных сервисов объяснили удаление песен грузинской певицы Нино Катамадзе, которая ранее отказалась от выступлений в России.
Обновлено в 11:20