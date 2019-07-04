Футбол

«Ювентус» объявил о возвращении БуффонаRT на русском 10:39

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон подписал контракт с туринским футбольным клубом «Ювентус». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 41-летним игроком рассчитано до 30 июня 2020 года.
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Буффон рассказал, почему вернулся в «Ювентус»

Матч ТВ11:16

Буффон вернулся в «Ювентус»

Газета.Ru11:30

Буффон рассказал, почему решил вернуться в «Ювентус»

Спорт-Экспресс11:13

Агент: Буффон ради возвращения в «Ювентус» отклонил много предложений из АПЛ

Чемпионат11:59

«Ювентус» объявил о возвращении Буффона

Советский спорт10:32

Буффон рассказал, почему вернулся в «Ювентус»

Sportbox.RU11:16

Официально: Буффон прибыл на медосмотр в «Ювентусе»

Bobsoccer03:23
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:03, Вашингтон
Происшествия

Турист в Италии стал жертвой извержения вулкана

Обновлено в 06:36
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.
Обновлено в 08:14
Политика

Путин подарил папе Римскому «Грех»

Президент России Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску несколько копий нового фильма режиссера Андрея Кончаловского «Грех».
Обновлено в 11:11
Экономика

Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden

Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Политика

Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения

Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие

Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео

Обновлено в 10:39
Общество

Определен самый бодрящий растворимый кофе в российских магазинах

Обновлено в 02:57
Политика

Минздрав объяснил покупку самолета Falcon 7X

Ранее издание РБК рассказало, что министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X.
Обновлено в 08:34
Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Гаджеты

Apple может отказаться от клавиатуры-«бабочки» на MacBook

Компания Apple планирует отказаться от фирменной клавиатуры-«бабочки» в ноутбуках MacBook.
Обновлено в 07:55
Политика

Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

В Краснодаре потушили пожар в пятиэтажке

Спасатели ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Обновлено в 10:46
Общество

В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум

В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа

Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Политика

МИД Ирана выразил протест послу Британии из-за задержания танкера

Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 11:10
Политика

Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Общество

В Амстердаме могут запретить витрины с проститутками

Витрины с проститутками в квартале красных фонарей в Амстердаме могут запретить.
Обновлено в 09:55
Политика

В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота

Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.
Обновлено в 08:15
Энергетика

Суд в Швеции отклонил жалобу Литвы на решение в пользу «Газпрома»

Суд округа Свеа в Швеции отклонил требование Литвы об отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" относительно условий закупок российского газа, сообщается в релизе "Газпрома".
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Лолита рассталась с пятым мужем

Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Краснодаре за угрозы судье осудили скандалистку «Катю-Бентли»

По версии следствия, в суде на рассмотрении находилось исковое заявление мэрии о сносе гостиницы-самостроя "Бестужевъ", расположенной по улице Васнецова, 19 Вечером 13 марта 2019 года Атаева-Добришман разместила в соцсети видео, в которых угрожала судье, рассматривающей это дело, и представителю истца убийством.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне

Обновлено в 05:21
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

Обновлено в 06:23
Происшествия

Российские полицейские воровали деньги с банковских карт задержанных

В Саратове суд приговорил к условным срокам двух бывших полицейских, похищавших средства с банковских карт задержанных.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым

Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Пугачева впервые вышла в свет после скандала на вокзале

Папарацци засняли ее иномарку, подъехавшую по перрону Рижского вокзала к двери вагона поезда «Москва-Рига».
Обновлено в 04:39
Футбол

Украинский футболист оскорбил россиян перед матчем с «Краснодаром-2»

Обновлено в 11:16
Политика

Филарет назвал Иудой главу так называемой Православной церкви Украины

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 10:51
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Музыка

Музыкальные сервисы объяснили удаление песен Катамадзе

Представители крупнейших музыкальных сервисов объяснили удаление песен грузинской певицы Нино Катамадзе, которая ранее отказалась от выступлений в России.
Обновлено в 11:20
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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