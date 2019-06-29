«Ювентус» объявил о прибытии Рабьо в ТуринЧемпионат 12:22

«Ювентус» в своём официальном «твиттере» объявил о прибытии полузащитника «Пари Сен-Жермен» Адриена Рабьо в Турин. Ранее стало известно, что завтра, 1 июля, 24-летний футболист пройдёт медицинское обследование в Турине.

«Ювентус» объявил о прибытии Рабьо в Турин

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