«Ювентус» сообщил о прибытии Рабьо в ТуринSports.ru вчера в 12:24

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо приблизился к переходу в «Ювентус». Француз прилетел в Турин, чтобы пройти медобследование. Оно назначено на завтра, 1 июля.

«Ювентус» сообщил о прибытии Рабьо в Турин

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