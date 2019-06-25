Футбол

«Ювентус» объявил о подписании РабьоBookmaker-ratings.ru 13:52

«Ювентус» подписал бывшего полузащитника «ПСЖ». «Ювентус» объявил о подписании французского полузащитника Адриена Рабьо. 24-летний хавбек подписал контракт на правах свободного агента.
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«Ювентус» официально объявил о переходе полузащитника Рабьо

Советский спорт14:18

«Ювентус» объявил о переходе Рабьо

Чемпионат14:13

Родриго Бентанкур остается в «Ювентусе»

Все про Спорт ру15:10

Рабьо полгода не играл из-за конфликта с «ПСЖ», но все же перешел в «Юве». Его мама ругается с тренерами и просится на тренировки

Sports.ru18:23

«Ювентус» объявил о переходе футболиста Рабьо

РИА Новости13:40

«Ювентус» объявил о переходе Рабьо. Во вторник состоится официальная презентация

Sport24.ru13:36

Рабьо перешел в «Ювентус»

Спорт-Экспресс13:29
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:17, Вашингтон
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Обновлено в 08:40
Футбол

Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»

Что имеет в виду Леонид Федун "Спартак" - народу.
Обновлено в 17:00
Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Авто

Более 2 тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России

Росстандарт сообщает об отзыве в России 2 055 транспортных средств марки Porsche Panamera (тип 970).
Обновлено в 04:07
Общество

Последствия небывалого града в Мексике показали на видео

Кадры из Мексики с последствиями шторма и града, который засыпал землю более чем метровым слоем, появились в сети.
Обновлено в 13:59
Общество

Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области

Обновлено в 20:36
Здоровье

В СИЗО Симферополя ввели карантин из-за кори

На ряд камер следственного изолятора №1 в Симферополе наложен карантин в связи с выявлением случаев заболевания корью.
Обновлено в 10:06
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено в 16:01
Наука

На Земле резко увеличилась скорость вымирания насекомых

Оказалось, что за весь период наблюдения с 1994 года общая биомасса насекомых упала на 76 процентов.
Обновлено в 16:02
Происшествия

На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море

Обновлено в 20:09
Общество

Россиянам дали пенсионную льготу

Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
Обновлено в 10:28
Хоккей

Марк Бержевен: «Ахо хочет приехать в Монреаль»

Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен прокомментировал предложение форварду "Каролины" Себастьяну Ахо, который находится в статусе ограниченно свободного агента.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов

В городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии задержали украинца, хранившего в доме почти миллион долларов.
Обновлено в 20:40
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Транспорт

Цвета жизни: в России появится ГОСТ на светофоры

В России создадут ГОСТ на светофоры, его разработкой в этом году займется Росавтодор.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Футбол

Дортмундская «Боруссия» подписала воспитанника «Барселоны»

Правый защитник Матеу Морей перешел в дортмундскую "Боруссию". С 19-летним игроком подписан контракт на пять лет.
Обновлено в 16:13
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Политика

Россия отложила отмену виз для граждан Грузии до лучших времен

Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин заявил, что российская сторона пока не будет отменять визу для граждан Грузии.
Обновлено в 15:18
Политика

Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом

Роскомнадзор рассчитывает, что Google увеличит фильтрацию запрещенной в России информации и до штрафа дело не дойдет, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 13:19
Общество

МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы

Обновлено в 16:06
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
Происшествия

В лагере в Подмосковье детей накормили пряниками с плесенью

Лагерь в Королеве проверят следователи после того, как детей накормили пряниками с плесенью.
Обновлено в 18:38
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:45
Армия и оружие

Украина изменила планы учений с США из-за России

Обновлено в 11:22
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Адриан Рабьо
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции.
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