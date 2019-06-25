«Ювентус» подписал бывшего полузащитника «ПСЖ». «Ювентус» объявил о подписании французского полузащитника Адриена Рабьо. 24-летний хавбек подписал контракт на правах свободного агента.

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