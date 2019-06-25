Футбол

«Ювентус» объявил о подписании РабьоBookmaker-ratings.ru 13:52

«Ювентус» подписал бывшего полузащитника «ПСЖ». «Ювентус» объявил о подписании французского полузащитника Адриена Рабьо. 24-летний хавбек подписал контракт на правах свободного агента.
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«Ювентус» официально объявил о переходе полузащитника Рабьо

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Родриго Бентанкур остается в «Ювентусе»

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Рабио — игрок «Ювентуса»

Матч ТВ13:38

«Ювентус» объявил о переходе Рабьо

Чемпионат14:13

Рабио — игрок «Ювентуса»

Sportbox.RU13:38

Рабьо перешел в «Ювентус»

Спорт-Экспресс13:29

Рабьо - игрок «Ювентуса»

Soccer.ru13:36
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:45, Вашингтон
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Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

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Певица Любовь Успенская отреагировала на то, что ее коллега Алла Пугачева проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
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Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
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Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в скором времени.
Обновлено в 18:37
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области растет

В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
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Общество

Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США

Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.
Обновлено в 18:42
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Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
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Страшное горе постигло Николая Баскова

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Армия и оружие

Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35

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Общество

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Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
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WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple

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Менеджер Нурмагомедова высказался о конце карьеры бойца

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Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:07
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.
Обновлено в 18:16
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Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России

Иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado.
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Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

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В Калининградской области врачей обвинили в убийстве новорожденного

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Полное солнечное затмение накроет Землю 2 июля

Землю со 2 июля ожидает череда солнечных и лунных затмений, которые увидят жители Аргентины, Чили и Южной Америки.
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Житель Москвы остался без банковской карты и денег после поездки на такси.
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«Хаббл» сфотографировал способную уничтожить Землю звезду

Космический телескоп «Хаббл» смог сфотографировать двойную звезду, способную уничтожить Землю.
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Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
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Дортмундская «Боруссия» подписала воспитанника «Барселоны»

Правый защитник Матеу Морей перешел в дортмундскую "Боруссию". С 19-летним игроком подписан контракт на пять лет.
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Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ

По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
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При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси.
Обновлено в 14:51
Общество

МЧС предупредило о грозе с градом в Москве до утра

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Происшествия

На детской площадке на Украине произошел взрыв

В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Сын Голубкиной и Фоменко отдохнул с родителями на Сахалине

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Французский футболист
Французский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции.
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