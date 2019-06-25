Футбол
«Ювентус» объявил о подписании РабьоBookmaker-ratings.ru 13:52
«Ювентус» подписал бывшего полузащитника «ПСЖ». «Ювентус» объявил о подписании французского полузащитника Адриена Рабьо. 24-летний хавбек подписал контракт на правах свободного агента.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:45, Вашингтон
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
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Певица Любовь Успенская отреагировала на то, что ее коллега Алла Пугачева проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
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Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
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Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в скором времени.
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Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области растет
В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Общество
Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США
Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.
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Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
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Армия и оружие
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Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики
Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
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WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple
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Менеджер Нурмагомедова высказался о конце карьеры бойца
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В США умерла актриса Надежда Чередниченко
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Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.
Обновлено в 18:16
Авто
Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России
Иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 05:36
Общество
Полное солнечное затмение накроет Землю 2 июля
Землю со 2 июля ожидает череда солнечных и лунных затмений, которые увидят жители Аргентины, Чили и Южной Америки.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Москве таксист отравил клиента и снял с его карточки деньги
Житель Москвы остался без банковской карты и денег после поездки на такси.
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Космос
«Хаббл» сфотографировал способную уничтожить Землю звезду
Космический телескоп «Хаббл» смог сфотографировать двойную звезду, способную уничтожить Землю.
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Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Футбол
Дортмундская «Боруссия» подписала воспитанника «Барселоны»
Правый защитник Матеу Морей перешел в дортмундскую "Боруссию". С 19-летним игроком подписан контракт на пять лет.
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Политика
Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ
По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном
При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси.
Обновлено в 14:51
Общество
МЧС предупредило о грозе с градом в Москве до утра
Обновлено в 19:16
Происшествия
На детской площадке на Украине произошел взрыв
В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес
Сын Голубкиной и Фоменко отдохнул с родителями на Сахалине
Обновлено в 09:31
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Навального арестовали на 10 суток
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