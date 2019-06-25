Футбол
«Ювентус» объявил о подписании РабьоBookmaker-ratings.ru вчера в 13:52
«Ювентус» подписал бывшего полузащитника «ПСЖ». «Ювентус» объявил о подписании французского полузащитника Адриена Рабьо. 24-летний хавбек подписал контракт на правах свободного агента.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:19, Вашингтон
Общество
«Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
В ЕС назвали условия для возобновления торговых отношений с Россией
Евросоюз может возобновить торговые отношения с РФ после выполнения Минских договоренностей.
Обновлено вчера в 23:39
Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма
Обновлено вчера в 08:37
Шоу-бизнес
Бари Алибасов мог попасть в больницу из-за запоя
Врачи и сын продюсера высказывались в социальных сетях и прессе, что Бари Алибасов попал в больницу только потому, что "перепил".
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес
Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске
Обновлено вчера в 10:07
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Гаджеты
Японской марке Walkman исполнилось 40 лет
Японская компания Sony выпустила свой премьерный плеер под маркой Walkman в 1979 году.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Москвича ограбили и госпитализировали после отравления водой в такси
По дороге водитель предложил пассажиру попить воды, после чего ему стало плохо, и он вышел из машины.
Обновлено вчера в 18:38
Гаджеты
Samsung вернул лидерские позиции на рынке российских смартфонов
Samsung опередили главных конкурентов из китайской компании Huawei и заняли 30% рынка смартфонов в стране.
Обновлено вчера в 21:44
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Младшую из сестер Хачатурян признали невменяемой
Дело сестер Хачатурян Вечером 27 июля 2018 года в Москве три сестры Хачатурян убили своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Трамп заявил о новой встрече с Ким Чен Ыном
Обновлено вчера в 19:07
Шоу-бизнес
Сын Голубкиной и Фоменко отдохнул с родителями на Сахалине
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия
В Чечне совершено нападение на полицейских
В Чечне неизвестный в понедельник совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
Полиция начала штурм парламента Гонконга, захваченного протестующими
Полиция Гонконга начала выдвижение к зданию Законодательного собрания Гонконга, ранее захваченного протестующими, 1 июля передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 13:08
Хоккей
Панарин стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» с рекордной зарплатой
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
На детской площадке на Украине произошел взрыв
В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей
Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера
Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Грозы и град: в Челябинской области продлили штормовое предупреждение
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено вчера в 05:27
Политика
В Кремле прокомментировали отказ Нино Катамадзе выступать в России
Кремль готов пояснить грузинской певице Нино Катамадзе, решившей полностью отказаться от выступлений в России, политические аспекты обострения отношений Москвы и Тбилиси, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 06:23
Гаджеты
Запуск неизбежен. Samsung начала производство Galaxy Fold в Индии
По данным источника, корейская компания Samsung начала производство Galaxy Fold в Индии.
Обновлено вчера в 09:15
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено вчера в 12:52
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе
Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
Обновлено вчера в 03:41
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
В Колумбии автомобиль врезался в толпу, пострадали 18 человек
По меньшей мере 18 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей на западе Колумбии.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено 30 июня в 21:42