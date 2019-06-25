Футбол

«Ювентус» объявил о подписании РабьоBookmaker-ratings.ru вчера в 13:52

«Ювентус» подписал бывшего полузащитника «ПСЖ». «Ювентус» объявил о подписании французского полузащитника Адриена Рабьо. 24-летний хавбек подписал контракт на правах свободного агента.
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Родриго Бентанкур остается в «Ювентусе»

Все про Спорт рувчера в 15:10

«Ювентус» объявил о переходе Рабьо

Чемпионатвчера в 14:13

«Ювентус» объявил о переходе футболиста Рабьо

РИА Новостивчера в 13:40

«Ювентус» объявил о подписании соглашения с экс-игроком «ПСЖ»

Газета.Ruвчера в 15:26

Рабио стал игроком «Ювентуса»

Евро-футбол.рувчера в 14:02

Рабьо перешел в «Ювентус»

Спорт-Экспрессвчера в 13:29

Рабьо - игрок «Ювентуса»

Soccer.ruвчера в 13:36
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Общество

«Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

В ЕС назвали условия для возобновления торговых отношений с Россией

Евросоюз может возобновить торговые отношения с РФ после выполнения Минских договоренностей.
Обновлено вчера в 23:39
Путешествия

В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

Обновлено вчера в 08:37
Шоу-бизнес

Бари Алибасов мог попасть в больницу из-за запоя

Врачи и сын продюсера высказывались в социальных сетях и прессе, что Бари Алибасов попал в больницу только потому, что "перепил".
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Обновлено вчера в 10:07
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Гаджеты

Японской марке Walkman исполнилось 40 лет

Японская компания Sony выпустила свой премьерный плеер под маркой Walkman в 1979 году.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Москвича ограбили и госпитализировали после отравления водой в такси

По дороге водитель предложил пассажиру попить воды, после чего ему стало плохо, и он вышел из машины.
Обновлено вчера в 18:38
Гаджеты

Samsung вернул лидерские позиции на рынке российских смартфонов

Samsung опередили главных конкурентов из китайской компании Huawei и заняли 30% рынка смартфонов в стране.
Обновлено вчера в 21:44
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

Младшую из сестер Хачатурян признали невменяемой

Дело сестер Хачатурян Вечером 27 июля 2018 года в Москве три сестры Хачатурян убили своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

Трамп заявил о новой встрече с Ким Чен Ыном

Обновлено вчера в 19:07
Шоу-бизнес

Сын Голубкиной и Фоменко отдохнул с родителями на Сахалине

Обновлено вчера в 09:31
Происшествия

В Чечне совершено нападение на полицейских

В Чечне неизвестный в понедельник совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия

Полиция начала штурм парламента Гонконга, захваченного протестующими

Полиция Гонконга начала выдвижение к зданию Законодательного собрания Гонконга, ранее захваченного протестующими, 1 июля передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 13:08
Хоккей

Панарин стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» с рекордной зарплатой

Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

На детской площадке на Украине произошел взрыв

В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей

Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера

Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение

Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено вчера в 20:47
Общество

Грозы и град: в Челябинской области продлили штормовое предупреждение

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено вчера в 05:27
Политика

В Кремле прокомментировали отказ Нино Катамадзе выступать в России

Кремль готов пояснить грузинской певице Нино Катамадзе, решившей полностью отказаться от выступлений в России, политические аспекты обострения отношений Москвы и Тбилиси, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 06:23
Гаджеты

Запуск неизбежен. Samsung начала производство Galaxy Fold в Индии

По данным источника, корейская компания Samsung начала производство Galaxy Fold в Индии.
Обновлено вчера в 09:15
Экономика

В России предупредили о росте цен на мясо

В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Футбол

«Зенит» расторг контракт с Маркизио

Обновлено вчера в 12:52
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено вчера в 10:07
Политика

Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе

Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
Обновлено вчера в 03:41
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

В Колумбии автомобиль врезался в толпу, пострадали 18 человек

По меньшей мере 18 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей на западе Колумбии.
Обновлено вчера в 23:09
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено 30 июня в 21:42
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