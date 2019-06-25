Футбол
«Ювентус» объявил о подписании РабьоBookmaker-ratings.ru 13:52
«Ювентус» подписал бывшего полузащитника «ПСЖ». «Ювентус» объявил о подписании французского полузащитника Адриена Рабьо. 24-летний хавбек подписал контракт на правах свободного агента.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:47, Вашингтон
Происшествия
В Чечне погиб полицейский из Кузбасса
При исполнении служебного долга 1 июля погиб сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области старшина полиции Александр Дворников.
Обновлено в 22:44
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Губернатор Красноярского края не выдерживает давления
Сегодня А.Усс, совместно с начальником ГУ МВД по краю А.Речицким и прокурором края М.Савчиным прибыли в Канск, чтобы лично оценить ситуацию.
Обновлено в 12:29
Транспорт
На открывшейся после ремонта «Академической» сломался эскалатор
В понедельник вечером 1 июля на станции метро «Академическая» сломался эскалатор, работающий на спуск.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие
Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
Представитель командования войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Павел Кузьмин, в ходе мероприятия заявил, что "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".
Обновлено в 22:01
Авто
Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным
Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53
Транспорт
Минтранс придумал правила для совместных поездок на авто
Обновлено в 01:46
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Космос
Россия задействует искусственный интеллект для исследования Луны
Российская госкорпорация «Роскосмос» планирует исследовать Луну при помощи роботов с элементами искусственного интеллекта.
Обновлено в 21:08
Общество
Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США
Обновлено в 20:46
Кино
Люк Бессон отменил свой визит в Россию на премьеру фильма «Анна»
Обновлено в 12:28
Происшествия
Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области
Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:08
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Происшествия
На детской площадке на Украине произошел взрыв
В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне упал до 9,5 метров
2 июля в 6:20 вода в реке Ия в Тулуне опустилась до 952 сантиметров, сообщили IRK.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
Обновлено в 22:00
Общество
Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса
Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено в 20:01
Армия и оружие
Пострадавшие в боях под Алеппо сирийские офицеры получили помощь от России
Российские военные в Алеппо подарили инвалидные коляски 17 офицерам запаса сирийской армии, которые пострадали во время боевых действий против террористов и теперь не могут передвигаться самостоятельно.
Обновлено в 22:04
Происшествия
В Нижневартовске горит кровля жилого дома
Около 19 часов на крыше горящего дома произошел взрыв.
Обновлено в 09:56
Кино
Умерла советская актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 09:59
Гаджеты
Google работает над аналогом AirDrop для Android
Протестировавшие разработку пользователи сравнили её по функционалу с AirDrop от Apple, позволяющей пользователям обмениваться файлами без подключения к Интернету.
Обновлено в 04:45
Общество
Жительница Техаса признала себя виновной в отправке бомбы Обаме
Жительница Техаса признала себя виновной в отправке заминированных посылок экс-президенту США Бараку Обаме.
Обновлено в 21:56
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу и обратно, запланированных на 2 июля, из-за того, что власти Чехии аннулировали выданные разрешения, сообщается на сайте «Аэрофлота».
Обновлено в 21:15
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Здоровье
В Хабаровском крае семь человек госпитализированы из-за бруцеллеза
В Хабаровском крае с подозрением на бруцеллез госпитализированы семь человек, передает ТАСС.
Обновлено в 03:37
Футбол
«Локомотив» расстался с грузинским вундеркиндом
Московский "Локомотив" объявил об уходе из команды грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Обновлено в 11:47