«Ювентус» подписал бывшего полузащитника «ПСЖ». «Ювентус» объявил о подписании французского полузащитника Адриена Рабьо. 24-летний хавбек подписал контракт на правах свободного агента.

Все про Спорт ру

Происшествия В Чечне погиб полицейский из Кузбасса При исполнении служебного долга 1 июля погиб сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области старшина полиции Александр Дворников.

Авто В России запретили праворульные автомобили В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.

Общество Губернатор Красноярского края не выдерживает давления Сегодня А.Усс, совместно с начальником ГУ МВД по краю А.Речицким и прокурором края М.Савчиным прибыли в Канск, чтобы лично оценить ситуацию.

Транспорт На открывшейся после ремонта «Академической» сломался эскалатор В понедельник вечером 1 июля на станции метро «Академическая» сломался эскалатор, работающий на спуск.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Армия и оружие Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО Представитель командования войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Павел Кузьмин, в ходе мероприятия заявил, что "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Авто Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.

Политика Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.

Происшествия Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.

Космос Россия задействует искусственный интеллект для исследования Луны Российская госкорпорация «Роскосмос» планирует исследовать Луну при помощи роботов с элементами искусственного интеллекта.

Происшествия Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Происшествия На детской площадке на Украине произошел взрыв В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне упал до 9,5 метров 2 июля в 6:20 вода в реке Ия в Тулуне опустилась до 952 сантиметров, сообщили IRK.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Общество Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.

Армия и оружие Пострадавшие в боях под Алеппо сирийские офицеры получили помощь от России Российские военные в Алеппо подарили инвалидные коляски 17 офицерам запаса сирийской армии, которые пострадали во время боевых действий против террористов и теперь не могут передвигаться самостоятельно.

Происшествия В Нижневартовске горит кровля жилого дома Около 19 часов на крыше горящего дома произошел взрыв.

Гаджеты Google работает над аналогом AirDrop для Android Протестировавшие разработку пользователи сравнили её по функционалу с AirDrop от Apple, позволяющей пользователям обмениваться файлами без подключения к Интернету.

Общество Жительница Техаса признала себя виновной в отправке бомбы Обаме Жительница Техаса признала себя виновной в отправке заминированных посылок экс-президенту США Бараку Обаме.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу и обратно, запланированных на 2 июля, из-за того, что власти Чехии аннулировали выданные разрешения, сообщается на сайте «Аэрофлота».

Авто GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.

Здоровье В Хабаровском крае семь человек госпитализированы из-за бруцеллеза В Хабаровском крае с подозрением на бруцеллез госпитализированы семь человек, передает ТАСС.