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Космос «Хаббл» сфотографировал способную уничтожить Землю звезду Космический телескоп «Хаббл» смог сфотографировать двойную звезду, способную уничтожить Землю.

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