«Ювентус» подписал бывшего полузащитника «ПСЖ». «Ювентус» объявил о подписании французского полузащитника Адриена Рабьо. 24-летний хавбек подписал контракт на правах свободного агента.

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Транспорт В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний 2 июля «Аэрофлот» отменил несколько рейсов Москва — Прага из-за решения Чехии аннулировать выданные разрешения на выполнение полётов.

Политика Пекин осудил действия демонстрантов в Гонконге Официальный Пекин решительно осудил действия протестующих в Гонконге, которые устроили погром в здании Законодательного собрания в Гонконге, этот акт насилия стал "откровенным вызовом" для принципа "одна страна, две системы", говорится в заявлении канцелярии по делам Гонконга при Госсовете КНР.

Происшествия В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства "К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

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Общество Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.

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Транспорт В московском метро не работают автоматы по продаже билетов В Московском метрополитене не работают автоматы по продаже билетов. О сбое сообщается на странице подземки в Twitter.

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Наука Создан браслет, помогающий контролировать эмоции Браслет, контролирующий эмоции / © Paul Turner, Lancaster University Во время испытаний добровольцы носили браслеты на протяжении 8-16 часов: они играли, общались с другими людьми, работали, смеялись, отдыхали, смотрели фильмы, испытывали страх, удивление — в общем, весь спектр эмоций, присутствующих в повседневной жизни.