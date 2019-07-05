Футбол
«Ювентус» объявил о переходе ДемираляSoccer.ru 14:10
Пресс-служба «Ювентуса» объявила о трансфере защитника «Сассуоло» Мериха Демираля. 21-летний защитник подписал контракт с туринским клубом до 30 июня 2024 года.
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Гаджеты
Oppo готовит новую линейку смартфонов Enco
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Москве задержан таксист-отравитель
Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой нацбезопасности
Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой заявил, что "дело Голунова" является угрозой национальной безопасности.
Обновлено в 06:53
Политика
Путин ответил Западу о выполнении Россией минских соглашений
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на звучащие с Запада к России предложения "сделать шаг вперед" и выполнить минские соглашения.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
Травмированную в Ингушетии девочку доставили в Москву
Обновлено в 14:58
Наука
Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Армия и оружие
Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17
Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.
Обновлено вчера в 13:38
Экономика
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом
Пока речь идет об открытии отделений с точками "фаст-фуда" в Москве и нескольких регионах.
Обновлено в 13:28
Происшествия
На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди
На перевернувшемся в Черном море катамаране есть погибшие.
Обновлено в 12:52
Политика
В России повысят оклады военнослужащим и полицейским
С 1 октября 2019 года повысятся оклады военнослужащих и сотрудников МВД. Соответствующее постановление уже было издано правительством РФ.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Власти Туниса запретили ношение никабов в госучреждениях
Местные СМИ сообщили о запрете властей Туниса на ношение женщинами страны никабов в государственных учреждениях.
Обновлено в 11:19
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Общество
AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности
Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.
Обновлено в 13:38
Политика
Россия отреагировала на задержание танкера в Гибралтаре
Задержание следующего из Ирана в Сирию супертанкера с участием британских морпехов — целенаправленная и подготовленная заранее акция, направленная на осложнение ситуации вокруг Ирана, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено в 16:05
Спорт
Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Обновлено в 16:01
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь раскрыла секрет, как выглядеть моложе на 10 лет
Одним из секретов, который позволяет ей выглядеть моложе, актриса считает занятия йогой.
Обновлено в 13:30
Происшествия
МВД возбудило второе дело по статье о криминальных «авторитетах»
По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России в отношении одного из лидеров криминальной среды, уроженца Грузии Джумбера Байрамиди (известен как "Бончо") возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 16:23
Общество
Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор
В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.
Обновлено в 13:08
Футбол
«Спартак» согласовал условия контракта с вингером «Вольфсбурга-2» Баду
22-летний футболист согласовал условия контракта со «Спартаком» и в ближайшие дни перейдет в московский клуб, сообщает журналист Василий Конов.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Балконы на трех этажах загорелись в жилом доме в Екатеринбурге
Балконы на трех этажах пятиэтажного жилого дома загорелись в центре Екатеринбурга, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 09:02
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда
Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено в 09:31
Музыка
Амстердам отказался принимать Евровидение
Столица Нидерландов Амстердам не станет проводить конкурс Евровидение в 2020 году, поскольку в городе заняты все подходящие для его проведения арены, сообщает издание NL Times.
Обновлено в 07:11