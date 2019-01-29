Футбол
«Ювентус» объявил о переходе Мехди Бенатиа в «Аль-Духайль»Sport24.ru 18:57
Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа перешел в «Аль-Духайль» из Катара. Стоимость трансфера марокканца составила 8 миллионов евро. Вдобавок туринцы могут получить еще 2 миллиона в виде бонусов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Обновлено в 20:07
Политика
Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию
Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено в 22:23
Происшествия
Полиция Хьюстона ликвидировала двух подозреваемых после перестрелки
В США правоохранительные органы ликвидировали двух подозреваемых, которые участвовали в перестрелке с полицейскими в Хьюстоне.
Обновлено в 22:30
Авто
Названы самые популярные автомобильные цвета 2018 года
Обновлено в 11:19
Происшествия
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии
Обновлено в 16:30
Авто
SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено в 09:06
Космос
В Солнечной системе впервые нашли зародыш планеты
Обновлено в 20:21
Политика
США официально выдвинули обвинения против Huawei
Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 17:21
Экономика
«Ъ»: ФАС планирует получить доступ к банковской тайне
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект с поправками к закону "О банках и банковской деятельности", согласно которому ведомство будет иметь доступ к банковской тайне.
Обновлено в 21:34
Общество
Роскомнадзор внес мессенджер «Сбербанка Онлайн» в свой реестр
Мессенджер сервиса «Сбербанк Онлайн», предоставляющий возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото-, видеоинформацией между клиентами банка, внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.
Обновлено в 13:52
Наука
Археологи нашли в Египте древнее хранилище вина
При раскопках египетской провинции эль-Бохейра археологи обнаружили древний пресс для отжима вина и винное хранилище из глиняного кирпича и известняка, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:44
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в поджоге подростка
В Москве суд арестовал подростка, подозреваемого в поджоге школьника в подъезде жилого дома.
Обновлено в 17:54
Происшествия
Памятник «Вежливым людям» в Симферополе осквернил гражданин Украины
Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, облил краской памятник «Вежливым людям» в Симферополе около здания Верховного совета Крыма, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:42
Общество
В Гидрометцентре предупредили об изменчивой погоде в феврале и марте
Погода в центральных регионах России в феврале и марте будет изменчивой, прогнозируются как периоды с морозами до минус 15-20 градусов, так и оттепели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
Обновлено в 22:28
Экономика
В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газа
Глава думского комитета по энергетике Павел Завальный предложил внести поправки в административный кодекс, которые позволят штрафовать россиян за отказ устанавливать газовые счетчики.
Обновлено в 14:08
Интернет
«ВКонтакте» разрешил архивировать старые записи
Социальная сеть «ВКонтакте» добавила новую функцию.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Британии посадили в тюрьму самую молодую педофилку
В Великобритании суд приговорил к тюремному сроку самую молодую педофилку. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 22:06
Наука
Устойчивые к антибиотикам бактерии проникли в природу Арктики
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Курганской области при пожаре в частном доме погибли трое детей
После тушения пожара были обнаружены тела трёх детей 2010, 2012, 2013 г.р. Мать смогла самостоятельно выбраться из дома.
Обновлено вчера в 06:51
Авто
Renault показал интерьер нового Clio
Компания Renault представила интерьер хэтчбека Clio нового поколения, публичный дебют которого состоится на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 04:27
Политика
Племянница Скрипаля потребует признать его дочь без вести пропавшей
Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, планирует обратиться в правоохранительные органы с требованием признать его дочь Юлию без вести пропавшей, об этом она рассказала газете «Известия».
Обновлено в 19:03
Авто
В Россию скоро приедет пикап JAC T6
Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.
Обновлено в 08:29
Общество
Собаки загрызли самую одинокую в мире крякву
На тихоокеанском острове Ниуэ погибла единственная жившая там кряква.
Обновлено в 09:43
Политика
Из России в Венесуэлу отправился самолет без пассажиров
Из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы отправился самолет авиакомпании Nordwind Airlines, ранее не летавшей по этому маршруту.
Обновлено в 15:55
Наука
Ученые нашли лекарство от одиночества
Исследователи из Школы медицины Притцкера при Чикагском университете (США) провели ряд экспериментов, промежуточные результаты которых позволяют сделать вывод об обнаружении препарата, способного избавить человека от чувства одиночества.
Обновлено в 15:18
Происшествия
В МВД объяснили, почему похититель смог украсть картину Куинджи
Ранее Минкультуры анонсировало кадровые решения после кражи картины в Третьяковской галерее.
Обновлено в 18:50