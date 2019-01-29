«Ювентус» объявил о переходе Мехди Бенатиа в «Аль-Духайль»Sport24.ru 18:57

Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа перешел в «Аль-Духайль» из Катара. Стоимость трансфера марокканца составила 8 миллионов евро. Вдобавок туринцы могут получить еще 2 миллиона в виде бонусов.

«Ювентус» объявил о переходе Мехди Бенатиа в «Аль-Духайль»

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