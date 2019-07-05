Футбол
«Ювентус» объявил о переходе ДемираляSoccer.ru 14:10
Пресс-служба «Ювентуса» объявила о трансфере защитника «Сассуоло» Мериха Демираля. 21-летний защитник подписал контракт с туринским клубом до 30 июня 2024 года.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 18:32, Вашингтон
Общество
Десятки тысяч россиян остались без пенсии из-за стажа
Если же человеку не хватает баллов или стажа, то он останется без пенсии еще на пять лет.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Политика
В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»
Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
Обновлено в 11:50
Культура
Скабеева обругала сериал от Netflix из-за «плохих русских»
Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала новый сезон сериала «Очень странные дела» из-за негативного образа русских.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Петербурге
Погибли 14 членов экипажа, в числе которых семь капитанов первого ранга и два героя России.
Обновлено в 02:50
Общество
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Футбол
Лэмпард провел первую тренировку в «Челси»
Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард провел первое занятие с футболистами команды.
Обновлено в 15:52
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Общество
Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства РФ может получить контроль над сбором, переработкой и продажей дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено 03 июля в 13:53
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Теннис
После поражения Медведева на Уимблдоне не осталось россиян
Медведев был последним представителем России на Уимблдоне в одиночном разряде.
Обновлено в 13:37
Политика
С новым главой Донбасса перестали общаться родители
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Краматорск, где представил нового главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Суд в Польше решил экстрадировать совладельца «Зимней вишни»
Напомним, что трагедия произошла в марте прошлого года. В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек (среди них были дети).
Обновлено в 10:52
Спорт
Загитова объявила музыку к произвольной программе
Обновлено в 17:30
Авто
Представлен прототип серийного кабриолета Lexus LC
Японский автопроизводитель привез на Фестиваль скорости в Гудвуде предсерийный прототип своего нового Lexus LC Convertible.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено в 10:00
Происшествия
Таксист-отравитель задержан в Москве
В Москве сотрудники полиции задержали таксиста, травившего пассажиров сильнодействующими веществами.
Обновлено в 16:26
Общество
Роструд рассказал о порядке оплаты работникам, замещающим отпускников
Существует несколько способов замены отпускников: совмещение сотрудником своей работы и работы отпускника, временный перевод, при котором работник выполняет только обязанности отпускника, совместительство - в этом случае работник тратит на работу отпускника свободное от основной работы время, а также приём временного сотрудника.
Обновлено в 03:16
Политика
Папа римский подарил Путину медаль «Ангел-Хранитель мира»
Папа римский Франциск на встрече с президентом России Владимиром Путиным подарил ему медаль «Ангел-Хранитель мира».
Обновлено в 16:14
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Корейский легкий ударный вертолет совершил первый полет
Перспективный легкий ударный вертолет LAH, разрабатываемый южнокорейской компанией Korea Aerospace Industries, совершил первый полет.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Семейная идиллия: Дженнифер Лопес с женихом отметила День независимости
4 июля жители США отметили День независимости. Не стали исключением и звезды шоу-бизнеса.
Обновлено в 14:38
Происшествия
В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров
Обновлено в 15:38
Здоровье
Калининградская общественная палата выступила за освобождение Элины Сушкевич
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Региональная общественная палата выступает за освобождение калининградского врача-неонатолога Элины Сушкевич, обвиняемой в убийстве недоношенного младенца.
Обновлено в 03:14
Общество
Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу
В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Политика
В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:32