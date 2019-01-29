Футбол

«Ювентус» объявил о переходе Бенатиа в «Аль-Духайль»Чемпионат вчера в 16:47

Марокканский защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа перешёл в катарский «Аль-Духайль». Об этом сообщает официальный «твиттер» туринского клуба. Сумма трансфера составила € 8 млн.
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«Ювентус» объявил о переходе Бенатия в «Аль-Духайль»

Матч ТВвчера в 20:01

Бенатиа покинул ряды «Ювентуса»

Soccer.ruвчера в 16:35

«Ювентус» объявил о переходе Бенатия в «Аль-Духайль»

Советский спортвчера в 17:25

Бенатиа перешел из «Ювентуса» в катарский «Аль-Духайль»

Спорт-Экспрессвчера в 16:50

«Ювентус» объявил о переходе Бенатиа в «Аль-Духайль»

Чемпионатвчера в 16:47

Игрок «Ювентуса» продолжит карьеру в Катаре

Газета.Ruвчера в 19:48

«Ювентус» объявил о переходе защитника Бенатия в катарский «Аль-Духайль»

Sports.ruвчера в 16:57
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Политика

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Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
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Марокканский футболист, защитник клуба «Ювентус» и сборной Марокко.
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