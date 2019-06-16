Футбол
«Ювентус» обрел главного тренераLenta.ru 09:22
Главным тренером туринского «Ювентуса» стал итальянский специалист Маурицио Сарри. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщается на сайте клуба. Соглашение рассчитано на три года и истечет 30 июня 2022 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:02, Вашингтон
Происшествия
Журналиста Голунова допросили в качестве свидетеля по его делу
ГСУ МВД России по Москве допросило журналиста Ивана Голунова в качестве свидетеля по его делу, об этом РБК сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 07:42
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Политика
Ренато Усатый возвращается в Молдавию
Политик добавил, что собирается доказать свою невиновность и разобраться со всеми уголовными делами в отношении него.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
В День отца Меган Маркл и принц Гарри опубликовали нежное фото с сыном
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая. У пары родился сын, которого назвали Арчи Харрисоном.
Обновлено в 08:16
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Автоспорт
Экипаж SMP Racing финишировал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж российской команды SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и бельгийца Стоффеля Вандорна занял третье место в гонке "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 09:04
Общество
Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе
Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
Обновлено в 07:15
Космос
Стало известно, как Нибиру связана с «исчезновением» Марса и Плутона, – на очереди Земля
Марса и Плутона не оказалось на своих прежних местах в Солнечной системе.
Обновлено в 06:00
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Наука
Соединив VR и микроскопы, ученые смогли заглянуть «внутрь клеток»
Исследователи называют это способом заглянуть «внутрь клеток».
Обновлено в 08:13
Футбол
Коутиньо может перейти в «Манчестер Сити»
Полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Фелиппе Коутиньо заинтересовал действующего чемпиона Англии – "Манчестер Сити".
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено вчера в 07:09
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
Обновлено в 08:38
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено вчера в 18:09
Авто
Renault Arkana получит дисковые тормоза
Обновлено в 06:08
Общество
Экстренно госпитализирована Галина Волчек
В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.
Обновлено в 09:44
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Тома Шварца
Британский боксер Тайсон Фьюри техническим нокаутом одержал победу над немецким спортсменом Томом Шварцем.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке
Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
Два пассажира устроили дебош в аэропорту Новокузнецка при посадке на рейс до Москвы.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
Обновлено в 07:38
Политика
Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину
Украинские власти проведут мониторинг поездок жителей Крыма на Украину.
Обновлено в 06:13
Футбол
СМИ: «Эвертон» ждёт предложения «Ньюкасла» по Влашичу
Английский футбольный клуб «Эвертон» ждёт предложения от «Ньюкасл Юнайтед» по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 04:59
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве
В столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, подразумевающий возможность стихийных бедствий и связанного с ними ущерба.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео
Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Дрессированную медведицу, напавшую на людей в Балакове, сняли на видео
Очевидец запечатлел процесс выманивания цирковой медведицы по кличке Майя, напавшей на людей в Саратовской области в минувшую субботу, 15 июня.
Обновлено в 07:23