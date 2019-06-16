Футбол

«Ювентус» обрел главного тренераLenta.ru 09:22

Главным тренером туринского «Ювентуса» стал итальянский специалист Маурицио Сарри. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщается на сайте клуба. Соглашение рассчитано на три года и истечет 30 июня 2022 года.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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